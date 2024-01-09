Остались без отдыха. 25% омичей не отгуляли положенный отпуск в 2023 году

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
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Updated Сегодня, 02:57
Омичи рассказали, что в 2023 году не полностью отгуляли свой положенный отпуск. Опрос среди работающих жителей региона провел сервис по поиску вакансий Зарплата.ру.
У 42% респондентов неиспользованными остались 1-2 недели отпуска, у 26% — 2-3 недели. От 1 дня до недели не потратили 15%, более 28 дней накопилось у 13%, а 3-4 недели — у 4%.
Ниже приведены причины, из-за которых отпуск был отложен.
Большинство респондентов (45%) ответили, что перенесут неиспользованный отпуск на лето, 29% — на весну, 18% присоединят его к зимним каникулам, 3% отправятся отдыхать осенью. Остальные планируют периодически брать отгулы в течение года.
56% омичей сообщили, что на их работе начальство не стимулирует сотрудников тратить весь отпуск. Остальным напоминают об этой необходимости.