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Остались без отдыха. 25% омичей не отгуляли положенный отпуск в 2023 году

9 января 2024, 02:55
Фото: Midjourney
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Четверть омичей рассказали, что не ходили в отпуск в прошлом году

Большинство респондентов ответили, что перенесут отдых на лето.

Омичи рассказали, что в 2023 году не полностью отгуляли свой положенный отпуск. Опрос среди работающих жителей региона провел сервис по поиску вакансий Зарплата.ру.

У 42% респондентов неиспользованными остались 1-2 недели отпуска, у 26% — 2-3 недели. От 1 дня до недели не потратили 15%, более 28 дней накопилось у 13%, а 3-4 недели — у 4%.

Ниже приведены причины, из-за которых отпуск был отложен.

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Фото: Зарплата.ру

Большинство респондентов (45%) ответили, что перенесут неиспользованный отпуск на лето, 29% — на весну, 18% присоединят его к зимним каникулам, 3% отправятся отдыхать осенью. Остальные планируют периодически брать отгулы в течение года.

56% омичей сообщили, что на их работе начальство не стимулирует сотрудников тратить весь отпуск. Остальным напоминают об этой необходимости.

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#Общество#Работа#Омск#Отпуск#Деньги#Семья#Каникулы#Евгений Игишев
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