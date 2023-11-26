Планы сорваны. В Омске задержали три внутренних авиарейса и ночной вылет на Пхукет

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Сегодня ночью, 26 ноября, из Омска планировался вылет в Таиланд, однако его пришлось перенести. Рейс в Пхукет отправился с задержкой более чем шесть часов.
Перевозку организовала авиакомпания «Азур Эйр». Согласно данным онлайн-табло омского аэропорта, отправление должно было случиться в 02:30. Фактическое время вылета составило 08:45.
Утром также задержали рейс в Санкт-Петербург. «Россия» планировала отправить самолет в Пулково в 05:30, но вылет состоялся в 06:05. Еще один лайнер должен был улететь в 10:00 в Тобольск, но «ЮВТ Аэро» отправила омских пассажиров в точку назначение в 12:31.
Эта же компания также задерживает рейс в Самару. Его планировали выполнить в 13:40, но вылет задержали до 15:30.