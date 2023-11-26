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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

иллюстрация

Планы сорваны. В Омске задержали три внутренних авиарейса и ночной вылет на Пхукет

26 ноября 2023, 09:02
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске задержали три внутренних авиарейса и ночной вылет на Пхукет

Больше всего ждать пришлось пассажиров, которые планировали полететь из Омска в Таиланд.

Сегодня ночью, 26 ноября, из Омска планировался вылет в Таиланд, однако его пришлось перенести. Рейс в Пхукет отправился с задержкой более чем шесть часов.

Перевозку организовала авиакомпания «Азур Эйр». Согласно данным онлайн-табло омского аэропорта, отправление должно было случиться в 02:30. Фактическое время вылета составило 08:45.

Утром также задержали рейс в Санкт-Петербург. «Россия» планировала отправить самолет в Пулково в 05:30, но вылет состоялся в 06:05. Еще один лайнер должен был улететь в 10:00 в Тобольск, но «ЮВТ Аэро» отправила омских пассажиров в точку назначение в 12:31.

Эта же компания также задерживает рейс в Самару. Его планировали выполнить в 13:40, но вылет задержали до 15:30.

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#Общество#Омск#Омская область#Задержка рейса#Новости#Омский аэропорт#Задержка самолета#Алина Ясинская
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