Планы сорваны. В Омске задержали три внутренних авиарейса и ночной вылет на Пхукет

Утром также задержали рейс в Санкт-Петербург. «Россия» планировала отправить самолет в Пулково в 05:30, но вылет состоялся в 06:05. Еще один лайнер должен был улететь в 10:00 в Тобольск, но «ЮВТ Аэро» отправила омских пассажиров в точку назначение в 12:31.