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Published Сегодня, 03:26

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иллюстрация

Вернулась и раскаялась. Омичке дали условный срок за уклонение от военной службы

29 февраля 2024, 03:26
Фото: Город55
иллюстрация

Военнослужащая из Омска получила 5 лет условного срока за самоволку

Женщина уехала на 2 месяца домой.

Выяснилось, что в августе прошлого года омичка самовольно покинула часть и отправилась домой. Спустя 2 месяца военнослужащая объявилась в военном комиссариате и заявила о себе.

Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Вдобавок обвиняемая выразила желание продолжать службу и уехать в зону СВО.

Омский гарнизонный военный суд признал вину подсудимой, однако с учетом всех обстоятельств ей назначили 5 лет условно с испытательным сроком в 3 года. Приговор вступил в силу.

Напомним, что ранее суд вынес приговор военнослужащему из Омска. Омича приговорили к 6,5 годам колонии. Мужчина забирал наркотики и делал «закладки». Кроме того, при досмотре в военной комендатуре у него нашли запрещенные вещества.

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