Вернулась и раскаялась. Омичке дали условный срок за уклонение от военной службы

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Выяснилось, что в августе прошлого года омичка самовольно покинула часть и отправилась домой. Спустя 2 месяца военнослужащая объявилась в военном комиссариате и заявила о себе.
Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Вдобавок обвиняемая выразила желание продолжать службу и уехать в зону СВО.
Омский гарнизонный военный суд признал вину подсудимой, однако с учетом всех обстоятельств ей назначили 5 лет условно с испытательным сроком в 3 года. Приговор вступил в силу.
Напомним, что ранее суд вынес приговор военнослужащему из Омска. Омича приговорили к 6,5 годам колонии. Мужчина забирал наркотики и делал «закладки». Кроме того, при досмотре в военной комендатуре у него нашли запрещенные вещества.