Вернулась и раскаялась. Омичке дали условный срок за уклонение от военной службы

Напомним, что ранее суд вынес приговор военнослужащему из Омска. Омича приговорили к 6,5 годам колонии. Мужчина забирал наркотики и делал «закладки». Кроме того, при досмотре в военной комендатуре у него нашли запрещенные вещества.