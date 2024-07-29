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Омский гарнизонный военный суд

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2024
В Омске военнослужащего осудили за покупку наркотиков
Теперь ему предстоит выплатить денежный штраф на сумму 20 тысяч рублей.
29 июля, 04:40
Искал «закладку» и попался. Омский военный получил «условку» за покупку наркотиков
В суде сообщили, что омичу в «Телеграме» прислали координаты, и сразу после того, как он нашел закладку с веществом, его задержали сотрудники полиции.
5 апреля, 05:15
Дальше — тюрьма. Омский суд вынес приговор мужчине, сбежавшему из воинской части
1 апреля, 11:13
Вернулась и раскаялась. Омичке дали условный срок за уклонение от военной службы
Женщина уехала на 2 месяца домой.
29 февраля, 03:26
В Омске военному дали 5 лет за хищение шлемов на 7 миллионов рублей
Обвиняемый действовал в составе организованной группы.
14 февраля, 03:41
Приговор дезертиру, который пытался уплыть от конвоя, вступил в силу
Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.
18 января, 03:56
2023
В Омске военнослужащего приговорили к штрафу за незаконный оборот наркотиков
Рядового задержали полицейские после того, как он забрал опасное зелье из тайника-закладки.
7 декабря 2023, 04:47
Путин подписал указ об увеличении зарплат для российских судей
5 октября 2023, 13:30
Военнослужащий из Омска почти на год ушел в самоволку и получил за это 7 лет условки
В апреле 2023 года он добровольно сдался правоохранительным органам.
5 июля 2023, 03:49
В Омске рядовому присудили 7 лет условки за уклонение от службы
Военнослужащий дважды вовремя не прибывал в часть.
22 июня 2023, 06:43
В Омске ефрейтор получил условный срок за то, что дважды ушел в самоволку
Пока приговор не вступил в законную силу.
16 мая 2023, 04:00
Тюрьма для всех. В Омске военный получил срок за то, что чуть не убил брата кочергой
Пока приговор не вступил в законную силу.
5 мая 2023, 04:55
Сядет на 6 лет. В Омске старшина не смог оспорить приговор за нападение на командира
Адвокат пытался обжаловать приговор.
4 апреля 2023, 09:00
Обязательные работы, штраф и лишение прав. Военного из Омска осудили за пьяную езду
Снова за руль мужчина сможет сесть только через 4,5 года.
30 марта 2023, 02:54

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