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В Омске военнослужащего приговорили к штрафу за незаконный оборот наркотиков

7 декабря 2023, 04:47
Фото: 1MI
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Рядового задержали полицейские после того, как он забрал опасное зелье из тайника-закладки.

В Омском гарнизонном суде вынесли приговор рядовому Дмитрию Филатову. Военнослужащего признали виновным в незаконном обороте наркотиков.

Выяснилось, что Филатов приобрел запрещенное зелье в интернете, наркотики он забрал в тайнике-закладке. В тот же день военнослужащего задержали полицейские, наркотики изъяли.

Суд оштрафовал рядового на 20 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время, что обжаловать решение.

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