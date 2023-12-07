В Омске военнослужащего приговорили к штрафу за незаконный оборот наркотиков

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:49
В Омском гарнизонном суде вынесли приговор рядовому Дмитрию Филатову. Военнослужащего признали виновным в незаконном обороте наркотиков.
Выяснилось, что Филатов приобрел запрещенное зелье в интернете, наркотики он забрал в тайнике-закладке. В тот же день военнослужащего задержали полицейские, наркотики изъяли.
Суд оштрафовал рядового на 20 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время, что обжаловать решение.