Военнослужащий из Омска почти на год ушел в самоволку и получил за это 7 лет условки

Выяснилось, что Духовских в мае прошло года самовольно оставил расположение полевого лагеря. 4 апреля 2023 года ефрейтор самостоятельно обратился в правоохранительные органы. Духовских прикомандировали к одной из омских воинских частей, куда он должен был явиться 19 апреля, но не сделал этого. Спустя месяц, 18 мая, военнослужащий добровольно прибыл в военный следственный отдел.