Военнослужащий из Омска почти на год ушел в самоволку и получил за это 7 лет условки

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:51
В Омском гарнизонном военном суде вынесли приговор ефрейтору Вячеславу Духовских. Его признали виновным в самовольном оставлении воинской части.
Выяснилось, что Духовских в мае прошло года самовольно оставил расположение полевого лагеря. 4 апреля 2023 года ефрейтор самостоятельно обратился в правоохранительные органы. Духовских прикомандировали к одной из омских воинских частей, куда он должен был явиться 19 апреля, но не сделал этого. Спустя месяц, 18 мая, военнослужащий добровольно прибыл в военный следственный отдел.
Суд назначил Духовских наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет условно. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске осудили рядового, который дважды ушел в самоволку. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на шесть лет условно. Испытательный срок составляет три года.