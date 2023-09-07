С 2019 по 2024 годы в России по инициативе президента реализуется один из ключевых и самых объемных национальных проектов - «Демография»
С 2019 по 2024 годы в России по инициативе президента реализуется один из ключевых и самых объемных национальных проектов - «Демография»
Проект направлен на поддержку семей с детьми и старшего поколения, содействие трудоустройству, популяризацию спорта и здорового образа жизни. За пять лет на эти цели в Омской области уже потратили почти 20 млрд рублей. Разберемся, что было сделано в рамках нацпроекта и каких результатов удалось добиться в регионе.
Модернизация службы занятости стала одним из важных направлений нацпроекта «Демография». В 2021-2022 годах в Омской области внедрили единые требования и оптимизировали работу центров занятости населения.
Благодаря федеральной программе «Содействие занятости» омичи смогли повысить квалификацию, сменить профессию или открыть свое дело.
Также в 2023 в регионе создали дополнительные временные рабочие места – на них устроились почти 2 тысячи безработных омичей. На это из федерального бюджета Омская область получили 104 млн рублей. В итоге в прошлом году в Омской области был зарегистрирован рекордно низкий уровень безработицы за последние 10 лет – 0,9%. Для сравнения, в пандемию этот показатель составлял 5,1%.
«Я был без работы и решил встать на учет в службу занятости. Там мне подсказали, что есть возможность пройти бесплатное обучение и освоить новую профессию. Я выбрал программу «Водитель погрузчика». Подготовка длилась три месяца, после чего я смог найти работу по новой специальности – устроился в «Газпромнефть-Снабжение». Благодарен федеральному проекту «Содействие занятости» за такую возможность!» — поделился своей историей 36-летний омич Андрей Багринцев.
В регионе появился первый кадровый центр «Работа России». Он открылся в 2021 году на базе городского центра занятости населения на Тарской, 11. Сейчас в Омской области таких кадровых центров уже шесть: три из них расположены в Омске – на 22 Апреля, 19/1, Тарской, 11 и 70 лет Октября, 25/2, еще три – в Черлаке, в Муромцевском и Тюкалинском районах.
СТАЛО
БЫЛО
Так, с 2019 по 2023 год обучение прошли 2 500 женщин в декрете и мам дошкольников, в 2023 – 327 работников ОПК.
На 2024 год запланировано строительство нового детского сада в Советском округе Омска по просп. Мира, д. 65А на 210 мест.
Кроме того, 312 дополнительных мест было создано в частных садах.
Ленинский округ ул. Светловская (на 140 мест)
Ленинский округ ул. 1-я Станционная (на 140 мест)
Октябрьский округ ул. 22-я Рабочая (на 101 место)
Кировский округ ул. Лисицкого (на 101 место)
Центральный округ ул. Краснознаменная (на 140 мест)
Кировский округ 13-й микрорайон (на 196 мест)
ЦАО пос. Биофабрика (на 310 мест)
САО мкр. Большие поля ул. Спортивная, 14/2 (на 140 мест)
КАО мкр. Прибрежный ул. Шаронова, 11 (на 260 мест)
САО мкр. Заозерный ул. Тюленина, 17 (на 140 мест)
пос. Большеречье (на 101 место)
пос. Иртышский (на 140 мест)
Четыре детсада в Омске
Два детсада в Омске
Четыре детсада в Омске
За последние несколько лет в Омской области появилось более 2 тыс. мест для дошкольников. Это позволило ликвидировать очереди в детсады.
Благодаря нацпроекту в Омской области заработало 13 новых садиков.
Октябрьский округ ул. 22-я Рабочая (на 101 место)
Кировский округ 13-й микрорайон (на 196 мест)
Кировский округ ул. Лисицкого (на 101 место)
Центральный округ ул. Краснознаменная (на 140 мест)
2021
2022
2023
2020
Два детсада в Омской области
В Омской области действует федеральная программа «Спорт – норма жизни». Проект направлен на развитие массовых занятий физкультурой и спортом, благодаря ему появляются новые спортивные объекты, закупается инвентарь и оборудование.
В прошедшие годы особое внимание по этому направлению получили сельские районы Омской области, где было построено несколько физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.
«Мой сын Евгений занимался в программе массового хоккея при школе №120. Потом я узнала, что в новом ледовом дворце «Сибирского нефтяника» открывается отделение хоккея – спортшкола имени Евгения Шастина. Нас туда пригласили, и сейчас сын тренируется на новом катке. Тренировки проходят во второй половине дня, после школы. Сначала дети проводят чуть больше часа на льду, потом занимаются в спортзале общей физической подготовкой. Сама секция бесплатная, мы самостоятельно обеспечиваем детей только амуницией и личным инвентарем. Во дворце созданы отличные условия для успешного развития детей, им дают возможность раскрыться. Мы очень довольны отношением тренеров и руководства «Сибирского нефтяника». Надеюсь, что в следующем году мы сможем участвовать в первенстве России. Как мама хоккеиста и бывшая спортсменка, я вижу, что в нашем городе развитие спортивной инфраструктуры шагнуло вперед: увеличивается количество спортплощадок, появляются новые спорткомплексы и секции. Хочется сказать за это большое спасибо» — рассказала Ксения, мама 9-летнего хоккеиста Евгения Краснова.
2019
2020
2021
2022
многофункциональная открытая коробка в селе Звонарев Кут Азовского немецкого национального района
открытый ФОК в селе Троицком Омского района, крытый хоккейный корт в поселке Красный Яр Любинского района
открытый ФОК, оборудованный комплектом тренажеров и хоккейной площадкой, в поселке Таврическом Таврического района
открытый ФОК в поселке Конезаводский Марьяновского района
2022
на пр. Мира, 15 появился новый крытый каток с искусственным льдом. Он был построен на территории спорткомплекса «Сибирский нефтяник»
2023
в микрорайоне «Московка-2» между улицами Молодова, Лобова и Сибирским проспектом возвели крытый бассейн. Из федерального бюджета на спортивный объект выделили 250 млн рублей.
Каждый год в период действия нацпроекта в Омской области приобретали новое оборудование для спортивных площадок. В частности, закупались комплекты для обновления и создания площадок ГТО:
2019
2020
2021
2022
для Тевризского, Знаменского, Тарского, Полтавского, Любинского, Москаленского, Калачинского, Русско-Полянского, Шербакульского, Муромцевского, Кормиловского, Черлакского и Омского районов, для стадиона «Энергия» в Омске
для Саргатского, Колосовского, Одесского, Таврического, Нововаршавского, Седельниковского и Оконешниковского районов
в поселке Ростовка Омского района и селе Азово Азовского немецкого национального района
в Большеуковском, Называевском, Павлоградском, Усть-Ишимском районах
2023
в Большереченском, Крутинском, Марьяновском, Тюкалинском районах
14 комплектов
7 комплектов
2 площадки ГТО
4 площадки ГТО
4 площадки ГТО
В рамках проекта «Спорт – норма жизни» удалось обновить и покрытие футбольных полей. В 2019 году заменили искусственный газон на основном и мини-футбольном полях стадиона «Сибирский нефтяник», а в 2020 – в крытом манеже «Красная звезда» в Омске и на стадионе «Юбилейный» в поселке Оконешниково.
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
Национальный проект «Демография» — это не только поддержка материнства и детства, что является безусловным приоритетом, но и старшего поколения. Одной из главных целей является увеличение продолжительности здоровой жизни наших граждан, устойчивый естественный рост численности населения. Мы должны максимально эффективно использовать возможности, которые нам даёт нацпроект для улучшения демографической ситуации. Этому способствует рост доходов населения, снижение уровня бедности, повышение качества медицинской помощи, доступности жилья. Благодаря национальному проекту «Демография» стало проще найти работу, обучиться новой специальности, а семьям с детьми получить материальную поддержку от государства. Однако для достижения поставленных целей важна не только материальная составляющая, но и сохранение традиционных семейных ценностей. Не случайно 2024 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом Семьи. И это ещё один стимул для объединения ресурсов государства и общества в деле укрепления института семьи, связи и преемственности поколений, повышения престижа материнства и отцовства, поддержки многодетности семьи.
отмечает губернатор Омской области Виталий Хоценко
В проекте использованы фото, предоставленные Министерством труда и социального развития Омской области.