«Мой сын Евгений занимался в программе массового хоккея при школе №120. Потом я узнала, что в новом ледовом дворце «Сибирского нефтяника» открывается отделение хоккея – спортшкола имени Евгения Шастина. Нас туда пригласили, и сейчас сын тренируется на новом катке. Тренировки проходят во второй половине дня, после школы. Сначала дети проводят чуть больше часа на льду, потом занимаются в спортзале общей физической подготовкой. Сама секция бесплатная, мы самостоятельно обеспечиваем детей только амуницией и личным инвентарем. Во дворце созданы отличные условия для успешного развития детей, им дают возможность раскрыться. Мы очень довольны отношением тренеров и руководства «Сибирского нефтяника». Надеюсь, что в следующем году мы сможем участвовать в первенстве России. Как мама хоккеиста и бывшая спортсменка, я вижу, что в нашем городе развитие спортивной инфраструктуры шагнуло вперед: увеличивается количество спортплощадок, появляются новые спорткомплексы и секции. Хочется сказать за это большое спасибо»

— рассказала Ксения, мама 9-летнего хоккеиста Евгения Краснова.