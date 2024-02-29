По возвращении. Глава РФ Путин заявил о льготной ипотеке участникам спецоперации

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
На сегодняшнем ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заговорил о программе «Семейная ипотека». Речь шла о малых городах.
Он предложил Правительству РФ сделать особые условия еще и для тех регионов, в которых многоэтажных домов строится либо немного, либо не выполняется эта работа вообще.
По его мнению, поддержку в рамках названной программы необходимо организовать оперативно. Нужно обговорить размеры первичного взноса и ставки по кредиту. Действующий глава России также хочет продлить специальные ипотечные программы со ставкой 2% для проживающих на Дальнем Востоке, в Арктике, Донбассе и Новороссии.
Он считает, что нужно увеличить срок действия «Семейной ипотеки» до 2030 года. Кроме того, президент заявил о льготных условиях под 2% в указанных выше регионах для участников СВО.
В рамках своего выступления Путин также анонсировал запуск новой программы расселения из аварийных домов.