По возвращении. Глава РФ Путин заявил о льготной ипотеке участникам спецоперации

По его мнению, поддержку в рамках названной программы необходимо организовать оперативно. Нужно обговорить размеры первичного взноса и ставки по кредиту. Действующий глава России также хочет продлить специальные ипотечные программы со ставкой 2% для проживающих на Дальнем Востоке, в Арктике, Донбассе и Новороссии.