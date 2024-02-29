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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

иллюстрация

По возвращении. Глава РФ Путин заявил о льготной ипотеке участникам спецоперации

29 февраля 2024, 11:53
Фото: Город55
иллюстрация

Глава России Путин заявил о льготной ипотеке участникам спецоперации

Президент также рассказал о новом проекте, касающемся расселения из аварийного жилья, и об ипотеке семьям.

На сегодняшнем ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заговорил о программе «Семейная ипотека». Речь шла о малых городах.

Он предложил Правительству РФ сделать особые условия еще и для тех регионов, в которых многоэтажных домов строится либо немного, либо не выполняется эта работа вообще.

По его мнению, поддержку в рамках названной программы необходимо организовать оперативно. Нужно обговорить размеры первичного взноса и ставки по кредиту. Действующий глава России также хочет продлить специальные ипотечные программы со ставкой 2% для проживающих на Дальнем Востоке, в Арктике, Донбассе и Новороссии.

Он считает, что нужно увеличить срок действия «Семейной ипотеки» до 2030 года. Кроме того, президент заявил о льготных условиях под 2% в указанных выше регионах для участников СВО.

В рамках своего выступления Путин также анонсировал запуск новой программы расселения из аварийных домов.

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#Общество#Экономика#Омская область#Владимир Путин#Россия#Аварийное жилье#Ипотека#Новости#Расселение#Алина Ясинская#Участник СВО#Помощь участникам СВО#Семейная ипотека#Поддержка семей
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