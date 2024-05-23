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Помощь участникам СВО

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Май
Как доказать гражданский брак вдовам после смерти мужа на СВО
Правительство РФ одобрило законопроект о признании «законными супругами» гражданских жен бойцов, погибших или пропавших без вести на СВО. Женщинам будут предусмотрены льготы.
23 мая, 17:58
Электронные удостоверения «СВОи» для ветеранов боевых действий стали еще удобнее
8 мая, 06:51
Апрель
Мэр Омска Сергей Шелест встретился с участником СВО с позывным Белый Соболь
Градоначальник познакомился с участником спецоперации, который ведет блог с более чем 8 тысячами подписчиков.
19 апреля, 13:05
Более 573 миллионов. Омским участникам СВО разрешили временно не выплачивать долги
4 апреля, 11:39
Март
Омский губернатор Хоценко навестил участника СВО и его семью
Глава региона узнал, что боец и его родственники обеспечены положенными мерами поддержки.
15 марта, 11:39
В Штабе общественной поддержки собрали ценную посылку для бойцов СВО
В зону спецоперации передали прицелы и рации.
15 марта, 10:50
Февраль
Мэр Сергей Шелест финансово помог волонтерскому отряду «Омские кикиморки»
Добровольцы делают вещи для бойцов СВО на собственные средства и деньги, собранные неравнодушными людьми.
21 февраля, 12:20
Январь
Омский инженер-конструктор создал специальные изобретения для бойцов СВО
Свои разработки Сергей Королев представил в эфире программы «Наши» на телеканале «Россия-1».
31 января, 14:06
После вмешательства заместителя генпрокурора РФ омский дом подключили к газоснабжению
Проверки по беспокоящим жителей региона вопросам были проведены после личного обращения к заместителю генпрокурора РФ.
16 января, 04:49
Декабрь 2023
Сюрпризы под елкой. Детям участников СВО и сиротам вручат льготные новогодние подарки
7 декабря 2023, 15:24
Ноябрь 2023
«Чтобы победить». В Омск прибыл Алексей Поддубный с патриотическим концертным туром
10 ноября 2023, 10:49
Сентябрь 2023
Виталий Хоценко побывал в гостях у ветерана СВО из Нижнеомского района
Губернатор рассказал о встрече с семьей ветерана Александра Федюнина в своем телеграм-канале.
29 сентября 2023, 09:09
Омский суд признал незаконным отказ в единовременной выплате участнику СВО
26 сентября 2023, 12:17
В Омской области участники СВО будут бесплатно получать землю для сельского хозяйства
21 сентября 2023, 07:12
Виталий Хоценко встретился с семьей участника СВО из Называевска
Хоценко побывал в гостях у семьи в ходе рабочей поездки в район.
15 сентября 2023, 12:04
Хоценко побывал в гостях у семьи омского участника СВО Романа Мазепы
Мужчина получил в этом году почетную награду.
4 сентября 2023, 06:22
Август 2023
И вдов тоже. Омских контрактников планируют освободить от уплаты транспортного налога
21 августа 2023, 07:13
Июль 2023
Хоценко поучаствовал в отправке гуманитарного груза в Исилькульском районе бойцам СВО
Врио губернатора уверен, что земляки победят и вернутся домой.
14 июля 2023, 13:09
Июнь 2023
Экс-мэр Омска Фадина привезла бойцам СВО пикап, на который скинулись жители региона
10 июня 2023, 06:32
Не реже одного раза в месяц. Хоценко поручил больше общаться с жителям омских районов
Чиновники также будут помогать волонтерам, которые плетут маскировочные сети для участников СВО.
5 июня 2023, 04:56

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