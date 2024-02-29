Будет лучше. Президент Путин заявил о повышении МРОТ вдвое к 2030 году в России

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
На сегодняшнем озвучивании послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что в стране вырастет минимальный размер оплаты труда. К 2030 году власти ожидают, что МРОТ увеличится до 35 тыс рублей.
Путин отметил, что за последние три года показатель вырос на 7 тыс рублей, с 12 до 19 тыс рублей. Теперь ожидается увеличение МРОТ почти вдвое.
По информации президента, эти изменения отразятся на размерах социальных пособий, заработке бюджетников и работников сферы экономики.
Напомним, что МРОТ в России на данный момент равняется 19 242 рублям.