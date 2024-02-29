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Published Сегодня, 11:19

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Updated Сегодня, 11:21

иллюстрация

Будет лучше. Президент Путин заявил о повышении МРОТ вдвое к 2030 году в России

29 февраля 2024, 11:19
Фото: Город55
иллюстрация

Президент Путин заявил о повышении МРОТ вдвое к 2030 году в России

Глава государства сказал о том, что увеличение показателя хорошо скажется на зарплатах и выплатах.

На сегодняшнем озвучивании послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что в стране вырастет минимальный размер оплаты труда. К 2030 году власти ожидают, что МРОТ увеличится до 35 тыс рублей.

Путин отметил, что за последние три года показатель вырос на 7 тыс рублей, с 12 до 19 тыс рублей. Теперь ожидается увеличение МРОТ почти вдвое.

По информации президента, эти изменения отразятся на размерах социальных пособий, заработке бюджетников и работников сферы экономики.

Напомним, что МРОТ в России на данный момент равняется 19 242 рублям.

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#Политика#Общество#Экономика#Омская область#Владимир Путин#Россия#Новости#Мрот#Алина Ясинская
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