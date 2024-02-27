Омский «Авангард» открыл продажу билетов на первые матчи плей-офф. Сколько они стоят

На сайте хоккейного клуба опубликовали цены на билеты. Так, на первый матч цена самых дешевых билетов начинается от 590 до 790 рублей. Такая стоимость указана для верхних секторов. На нижних цена варьируется от 1690 до 3490 рублей. Посмотреть матч в ложе можно за 4500-6000 рублей. Цены на билеты в бизнес-клубе составляют от 5680 до 10 000 рублей, в ресторане — 8300 рублей.