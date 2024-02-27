Омский «Авангард» открыл продажу билетов на первые матчи плей-офф. Сколько они стоят

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Омский «Авангард» открыл продажу билетов на первые матчи плей-офф. Игры пройдут 1 и 3 марта на льду G-Drive Арены с тольяттинской «Ладой».
На сайте хоккейного клуба опубликовали цены на билеты. Так, на первый матч цена самых дешевых билетов начинается от 590 до 790 рублей. Такая стоимость указана для верхних секторов. На нижних цена варьируется от 1690 до 3490 рублей. Посмотреть матч в ложе можно за 4500-6000 рублей. Цены на билеты в бизнес-клубе составляют от 5680 до 10 000 рублей, в ресторане — 8300 рублей.
Отметим, что на воскресный матч билеты на секторы продаются немного дороже, чем на будние будни.
«На один аккаунт можно купить до 4-х билетов. Билеты можно сдать не позднее, чем за 72 часа до матча», — говорится на сайте хоккейного клуба.
Парковочные места для автомобилей продаются отдельно — от 300 до 400 рублей.
Напомним, завтра, 28 февраля, «Авангард» проведет открытую тренировку для болельщиков. Она начнется в 11:30. Вход свободный.