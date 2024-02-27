Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Омский хоккейный клуб «Авангард» пригласил омичей на открытую тренировку команды. Она состоится завтра, 28 февраля, в G-Drive Арене. Начало в 11:30, попасть в спортивный комплекс можно будет с 10:30 через павильон R. Вход свободный.
«Авангард» накануне завершил регулярный сезон. Команда в Магнитогорске уступила местному «Металлургу» со счетом 1:3. «Ястребы» начнут плей-офф уже в эту пятницу, 1 марта, где встретятся с тольяттинской «Ладой».
Ранее об открытой тренировке объявили и «Омские ястребы». «Молодежка» проведет занятия 2 марта.