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Хоккейный клуб «Авангард» пригласил омичей на открытую тренировку

Хоккейный клуб «Авангард» пригласил омичей на открытую тренировку

27 февраля 2024, 04:10
Фото: ХК Авангард
Она состоится завтра, 28 февраля, в 11:30 в G-Drive Арене. Вход свободный.

Омский хоккейный клуб «Авангард» пригласил омичей на открытую тренировку команды. Она состоится завтра, 28 февраля, в G-Drive Арене. Начало в 11:30, попасть в спортивный комплекс можно будет с 10:30 через павильон R. Вход свободный.

«Авангард» накануне завершил регулярный сезон. Команда в Магнитогорске уступила местному «Металлургу» со счетом 1:3. «Ястребы» начнут плей-офф уже в эту пятницу, 1 марта, где встретятся с тольяттинской «Ладой».

Ранее об открытой тренировке объявили и «Омские ястребы». «Молодежка» проведет занятия 2 марта.

Для СМИ и болельщиков. В хоккейной академии «Авангард» пройдет открытая тренировка
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#Спорт#Авангард#Омск#G-Drive Арена#Евгений Игишев#Плей-офф#Открытая тренировка#Хоккейный клуб
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