Омский хоккейный клуб «Авангард» пригласил омичей на открытую тренировку команды. Она состоится завтра, 28 февраля, в G-Drive Арене. Начало в 11:30, попасть в спортивный комплекс можно будет с 10:30 через павильон R. Вход свободный.