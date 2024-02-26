Посоветовали не открывать. К омичам пришли газовщики, с которыми не заключали договор

До этого в регионе организовали массовые проверки газовых сетей и оборудования. Поводом для этого стала трагедия в Новосибирске. В истории были замешаны лжегазовщики. Жителям Омской области дали несколько рекомендаций по поводу того, как не нарваться на мошенников.