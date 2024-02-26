Посоветовали не открывать. К омичам пришли газовщики, с которыми не заключали договор

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
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Updated Сегодня, 10:34
К омичам, заключившим договоры с горгазом, приходят газовщики из другой компании
Жители Левобережья не понимают, почему в их квартиры пришли представители компании «Плазма», которые больше не должны обслуживать газовое оборудование.
На Левобережье возникла непонятная ситуация с газовщиками. Омичи задались вопросом, почему к ним стали приходить работники компании «Плазма». Дело в том, что жильцы заключили договор с «Омскгоргазом».
Представители «Плазмы» пришли в многоэтажку по улице Комкова. Ранее эта компания обслуживала дом, но с этого года она, разумеется, больше не следит за газовым оборудованием.
В управляющей компании «Левобрежье» местным жителям посоветовали не пускать работников «Плазмы» в квартиры. Однако компания работала в рамках заключенного с «Омскгоргазом» контракта. Ее наняли в качестве субподряда, пишет РИА «Омск-информ».
Специалисты «Плазмы» после переаттестации в «Омскгоргазе» могут заходить в дома жителей Левобережья. У них есть соответствующее право. Они должны предъявлять удостоверения, а их сразу два — «Омскгоргаза» и «Плазмы».
Собственно, это не запрещено законом. Важно только, чтобы сам «Омскгоргаз», с которым заключен договор, непосредственно поставлял газ в дом.
До этого в регионе организовали массовые проверки газовых сетей и оборудования. Поводом для этого стала трагедия в Новосибирске. В истории были замешаны лжегазовщики. Жителям Омской области дали несколько рекомендаций по поводу того, как не нарваться на мошенников.
Вместе с тем россияне могут понести административную ответственность, если не будут пускать сотрудников газовых служб. Госдума намеревается разработать законопроект.
Кстати, до этого омичам объясняли, что делать, если «Горгаз» требует заключить договор на обслуживание. Вопрос возник из-за оповещений от компании, в которых газовщики стали предупреждать о возможном отключении газа и штрафе для абонентов. Читайте в нашем материале по ссылке здесь.