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Омскгоргаз

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2024
Кредиторы «Омскгоргаза» обсудят прекращение его деятельности
28 октября, 07:11
АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» стали окончательно принадлежать Омской области
О завершении всех необходимых процессов рассказали в региональном министерстве имущества.
25 октября, 13:40
Распоряжение подписано. «Омскгоргаз» официально перешел в областную собственность
28 сентября, 05:59
Два месяца после пожара. Когда в Омске построят новый газопровод на 19-й Линии
16 сентября, 11:32
В преддверии зимы: в омском суде рассмотрят иск о восстановлении газоснабжения
11 сентября, 11:26
Ждут два месяца. Омичи возмутились отсутствием газа после пожара на 19-й Линии
4 сентября, 04:10
Мэр Омска Шелест рассказал, когда восстановят газоснабжение в домах на 19-й Линии
4 сентября, 04:08
В Омской области зарегистрировали новое предприятие «Омскгоргаз»
19 июня, 10:25
«Омскгоргаз» в новом статусе. В Омской области появится газовое госпредприятие
Об этом в своих соцсетях рассказал глава региона Виталий Хоценко, такое решение позволит системно подойти к вопросам, связанным с газоснабжением Омска.
17 мая, 09:14
И цех, и баню: «Омскгоргаз» потребовал от Росимущества вернуть все изъятые активы
Соответствующее заявление уже подано в суд.
18 апреля, 13:28
«Омскгоргаз» проиграл тяжбу с областным минфином в апелляции
7 марта, 09:53
Посоветовали не открывать. К омичам пришли газовщики, с которыми не заключали договор
26 февраля, 10:31
Имущество обанкротившегося «Омскгоргаза» описали и оценили
11 января, 04:10
2023
Задержки рейсов, отключения света и перекрытие трасс. Последствия непогоды в Омске
30 декабря 2023, 03:50
Включат к вечеру. Жители центра Омска остались без газа из-за аномального похолодания
8 декабря 2023, 07:33
Обанкротившийся «Омскгоргаз» официально возглавил конкурсный управляющий
Теперь компанией руководит Игорь Минаев.
5 декабря 2023, 03:30
Теперь окончательно: суд одобрил конкурсное производство в «Омскгоргазе»
9 ноября 2023, 06:40
На «Омскгоргазе» объявлено конкурсное производство
1 сентября 2023, 05:06
На «Омскгоргазе» нашли признаки преднамеренного банкротства
25 августа 2023, 12:07
«Ребенку кашу не могу сварить». В домах омского Левобережья третий день нет газа
8 июня 2023, 13:54

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