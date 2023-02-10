Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Омичей просят звонить в единую службу 112, чтобы спастись от лжегазовщиков

10 февраля 2023, 12:10
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Правила безопасности. Омичам рассказали, как не нарваться на лжегазовщиков. Проверять газовое оборудование должны только специалисты компании, с которой заключен договор. Трагедия в Новосибирске показала, чем чревато нелегальное обслуживание.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что по поручению губернатора в регионе начались массовые проверки газовых сетей и оборудования. В рейды отправились специалисты газовых служб, представители муниципальных образований и госжилинспекция Омской области.

Профилактические мероприятия усилили из-за трагедии в Новосибирске, где из-за взрыва газа после визита лжегазовщиков обрушились два подъезда в многоквартирном доме. Омичей предупреждают о возможных рисках и о том, как себя вести, чтобы не допустить подобной трагедии.

  • Нельзя самостоятельно чинить или менять газовое оборудование;
  • Для плановой проверки необходимо своевременно предоставлять доступ сотрудникам газовой службы;
  • Впускать домой можно только сотрудников той газовой службы, с которой заключен договор.
«Мошенники под видом газовщиков могут повредить плиту или газопровод — это чревато большой трагедией. Если к вам недавно приходили или сейчас пришли из службы газа по вопросам починки, чистки или сервисного обслуживания газового оборудования, проверьте, действительно ли это были представители коммунальных служб. Сделать это очень легко — достаточно позвонить на номер 112», — посоветовал начальник госжилинспекции Александр Киреев.
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
#Дарья Зыкова#Омск#Омская область#Новости#Общество#Город#Газовики#Газовая служба#Многоквартирный дом#Газ#Газоснабжение#Мошенники#Безопасность#Пожарная безопасность
Подпишитесь
Губернатор Александр Бурков наградил главных спонсоров частичной мобилизации
Сегодня, 06:26
Сергея Головачева хотят привлечь к ответственности за долги пермского свинокомплекса
Сегодня, 05:16
Жители Омска отправились под стражу по подозрению в причастности ко взрыву дома
Сегодня, 10:42
Верховный суд отклонил жалобу юристов омской мэрии на Росприроднадзор
Сегодня, 04:13
Согласовывать митинги в Омске теперь будет Владимир Куприянов
Сегодня, 09:03
Приключения электроники. Как омский бизнес выживает под санкциями
Вчера, 08:36