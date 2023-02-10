Омичей просят звонить в единую службу 112, чтобы спастись от лжегазовщиков

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что по поручению губернатора в регионе начались массовые проверки газовых сетей и оборудования. В рейды отправились специалисты газовых служб, представители муниципальных образований и госжилинспекция Омской области.
Профилактические мероприятия усилили из-за трагедии в Новосибирске, где из-за взрыва газа после визита лжегазовщиков обрушились два подъезда в многоквартирном доме. Омичей предупреждают о возможных рисках и о том, как себя вести, чтобы не допустить подобной трагедии.
«Мошенники под видом газовщиков могут повредить плиту или газопровод — это чревато большой трагедией. Если к вам недавно приходили или сейчас пришли из службы газа по вопросам починки, чистки или сервисного обслуживания газового оборудования, проверьте, действительно ли это были представители коммунальных служб. Сделать это очень легко — достаточно позвонить на номер 112», — посоветовал начальник госжилинспекции Александр Киреев.