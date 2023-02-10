Омичей просят звонить в единую службу 112, чтобы спастись от лжегазовщиков

Профилактические мероприятия усилили из-за трагедии в Новосибирске, где из-за взрыва газа после визита лжегазовщиков обрушились два подъезда в многоквартирном доме. Омичей предупреждают о возможных рисках и о том, как себя вести, чтобы не допустить подобной трагедии.