Россиян будут наказывать за недопуск газовщиков в квартиры

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Известия» и на заявление председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова.
Как подчеркнул Сергей Пахомов, уже в 2023 году депутаты приступят к разработке соответствующего проекта закона. Сроки будут зависеть от того, когда будет принят базовый закон о необходимости заключать договор на обслуживание газового оборудования только с одной компанией для каждого дома.
Председатель комитета ГД подчеркнул, что в соответствии с новым проектом закона каждый житель будет иметь возможность заключить договор с компанией технического обслуживания, в котором будут прописаны сроки посещения специалистов для предоставления им доступа в квартиру. Как отметил Пахомов, это не станет гарантией стопроцентной поддержки от жильцов, однако даст возможность в перспективе ввести уже более серьезные санкции за недопуск.
В Министерстве строительства и ЖКХ РФ заявили, что реализация проекта закона обеспечит возможность поддержания газового оборудования в российских домах в надлежащем состоянии.