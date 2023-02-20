Россиян будут наказывать за недопуск газовщиков в квартиры

Председатель комитета ГД подчеркнул, что в соответствии с новым проектом закона каждый житель будет иметь возможность заключить договор с компанией технического обслуживания, в котором будут прописаны сроки посещения специалистов для предоставления им доступа в квартиру. Как отметил Пахомов, это не станет гарантией стопроцентной поддержки от жильцов, однако даст возможность в перспективе ввести уже более серьезные санкции за недопуск.