Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Россиян будут наказывать за недопуск газовщиков в квартиры

Сегодня, 13:47
За отказ впускать в квартиру сотрудников технического обслуживания газового оборудования россияне могут понести административную ответственность. В текущем году депутаты приступят к разработке соответствующего законопроекта.

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Известия» и на заявление председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова.

Как подчеркнул Сергей Пахомов, уже в 2023 году депутаты приступят к разработке соответствующего проекта закона. Сроки будут зависеть от того, когда будет принят базовый закон о необходимости заключать договор на обслуживание газового оборудования только с одной компанией для каждого дома.

Председатель комитета ГД подчеркнул, что в соответствии с новым проектом закона каждый житель будет иметь возможность заключить договор с компанией технического обслуживания, в котором будут прописаны сроки посещения специалистов для предоставления им доступа в квартиру. Как отметил Пахомов, это не станет гарантией стопроцентной поддержки от жильцов, однако даст возможность в перспективе ввести уже более серьезные санкции за недопуск.

В Министерстве строительства и ЖКХ РФ заявили, что реализация проекта закона обеспечит возможность поддержания газового оборудования в российских домах в надлежащем состоянии.

#Общество
Подпишитесь
Стройку омских ФАПов «застопорила» компания, связанная с семьей Титаревых
Сегодня, 03:06
Омичи заняли второе место в федеральном конкурсе хиджабов. После жителей Саратова
Сегодня, 11:50
В совет директоров Омского аэропорта выберут несколько других чиновников
Сегодня, 09:37
Омский дептранс раскритиковал «маршрутчиков» за повышение стоимости проезда
Сегодня, 10:33
«Неожиданность» для зимы. Омичи разучились ездить по городу во время снегопада
Сегодня, 11:56
Газопровод для «золушек». Переведут ли ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на голубое топливо?
Сегодня, 09:05