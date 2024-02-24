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Published Сегодня, 11:14

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Омская область попросит у федералов 27 млрд рублей на строительство Северного обхода

24 февраля 2024, 11:14
Фото: Город55
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В настоящий момент для Северного обхода уже разработали проектно-сметную документацию.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко хочет обратиться к зампредседателя правительства РФ Марату Хуснуллину с просьбой выделить 27 млрд рублей на строительство Северного обхода Омска. Планами глава региона поделился на заседании парламентского клуба.

«В настоящее время проектно-сметная документация объекта разработана, финансирование из федерального бюджета позволит нам приступить к реализации», — отметил Хоценко.

Ранее говорилось, что старт строительства Северного обхода произойдет в 2024 году. Работы, которые должны занять три года, будут проводиться в рамках государственно-частного партнерства. В общей сложности на новую трассу собирались потратить 63,2 млрд рублей.

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#Общество#Омск#Омская область#Строительство#Финансирование#Строительство дорог#Новости#Северный обход#Юлия Истомина#Виталий Хоценко
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