Омская область попросит у федералов 27 млрд рублей на строительство Северного обхода

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Губернатор Омской области Виталий Хоценко хочет обратиться к зампредседателя правительства РФ Марату Хуснуллину с просьбой выделить 27 млрд рублей на строительство Северного обхода Омска. Планами глава региона поделился на заседании парламентского клуба.
«В настоящее время проектно-сметная документация объекта разработана, финансирование из федерального бюджета позволит нам приступить к реализации», — отметил Хоценко.
Ранее говорилось, что старт строительства Северного обхода произойдет в 2024 году. Работы, которые должны занять три года, будут проводиться в рамках государственно-частного партнерства. В общей сложности на новую трассу собирались потратить 63,2 млрд рублей.