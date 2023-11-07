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иллюстрация

Вложат миллиарды. Строительство Северного обхода в Омске стартует в 2024 году

7 ноября 2023, 05:58
Фото: Город55
иллюстрация

Строительство Северного обхода в Омске стартует в следующем году

На новый проект собираются выделить больше 60 млрд рублей.

В следующем году на территории областного центра запланирован старт строительства Северного обхода и автомобильной дороги с мостом через реку Омь. Соответствующая информация указана в адресной инвестиционной программе на ближайшие три года.

На первый проект из областного бюджета собираются выделить 280 млн рублей в 2024 году, а также еще 20 млн рублей в 2025 году. Северный обход будут строить в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы в Омской области». Треть средств на строительство собирается выделить концессионер. В общей сложности на новую трассу потратят 63,2 млрд рублей.

Напомним, что Северный обход соединит две трассы. Речь идет про Р-402 (Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск) и Р-254 «Иртыш» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск). Предполагается, что объект завершат до 2026 года.

По той же госпрограмме 300 млн рублей планируют выделить на автомобильный мост через Омку от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной. Средства распределят на 2023–2024 годы. К слову, ранее заявлялось, что объект сдадут в эксплуатацию в срок до 2026 года.

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#Омск#Омская область#Строительство#Трасса#Федеральная трасса#Новости#Дорога#Северный обход#Алина Ясинская
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