Вложат миллиарды. Строительство Северного обхода в Омске стартует в 2024 году

На первый проект из областного бюджета собираются выделить 280 млн рублей в 2024 году, а также еще 20 млн рублей в 2025 году. Северный обход будут строить в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы в Омской области». Треть средств на строительство собирается выделить концессионер. В общей сложности на новую трассу потратят 63,2 млрд рублей.