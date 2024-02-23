Морозилка! Продлено штормовое предупреждение из-за сильного холода в Омской области

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В Обь-Иртышском УГМС объявили, что аномальные морозы задержатся в Омской области еще на день. Ранее метеорологи вводили штормовое предупреждение, но до 22 числа. Теперь же, по обновленным данным, экстремально низкие температуры будут в регионе еще до 24 февраля включительно.
Столбик термометра сегодня и завтра может опускаться ниже нормы на десять градусов и больше. До понедельника при этом в Омской области возможен снег. Синоптики предупреждают водителей и пешеходов, что на дорогах появится снежный накат и гололедица.
Напомним, что с наступлением очередных морозов в Омске на ТЭЦ-5 снова сломался котел. По этой причине в домах снизился градус отопления.