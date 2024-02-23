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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

иллюстрация

Морозилка! Продлено штормовое предупреждение из-за сильного холода в Омской области

23 февраля 2024, 09:24
Фото: Город55
иллюстрация

Продлено штормовое предупреждение на фоне экстремальных морозов в Омской области

Зима не ослабит тиски как минимум до конца этой недели.

В Обь-Иртышском УГМС объявили, что аномальные морозы задержатся в Омской области еще на день. Ранее метеорологи вводили штормовое предупреждение, но до 22 числа. Теперь же, по обновленным данным, экстремально низкие температуры будут в регионе еще до 24 февраля включительно.

Столбик термометра сегодня и завтра может опускаться ниже нормы на десять градусов и больше. До понедельника при этом в Омской области возможен снег. Синоптики предупреждают водителей и пешеходов, что на дорогах появится снежный накат и гололедица.

Напомним, что с наступлением очередных морозов в Омске на ТЭЦ-5 снова сломался котел. По этой причине в домах снизился градус отопления.

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