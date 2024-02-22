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Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

иллюстрация

Паводок неминуем. Синоптики сделали прогноз погоды на март в Омской области

22 февраля 2024, 07:46
Фото: Город55
иллюстрация

Синоптики сделали прогноз погоды на март в Омской области

По прогнозам метеорологов, в снежном покрове достаточно много власти, так что стоит ожидать обильные подтопления.

Стало известно, какой может быть погода в марте на территории Омской области. Также синоптики представили данные о том, насколько снежной оказалась зима в этом году.

В целом первый месяц не выдавал сюрпризов — снежный покров был на уровне среднемноголетних показателей. А вот уже в январе омичи удивились количеству сугробов. В среднем снега было 38 сантиметров, хотя обычно его выпадает на 5 сантиметров меньше.

По данным на 20 февраля, снежный покров был толщиной 43 сантиметров, что также превышало норму, на 6 сантиметров. Метеорологи говорят, что в снегу 135% запаса воды от нормы, так что весной жителям региона придется несладко.

К слову о новом сезоне. Как рассказала глава Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко, среднемесячная температура в марте составит -3… -7 градусов. Это теплее, чем обычно на 1-2 градуса.

Не обойдется без осадков. Они ожидаются в первые пять дней весны, а также некоторое время во второй и третьей декаде месяца. В УГМС уточняют, что поводов для беспокойства нет — на большей части районов их будет меньше нормы.

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#Общество#Погода#Омск#Омская область#Новости#Наталия Криворучко#Обь-Иртышское УГМС#Алина Ясинская
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