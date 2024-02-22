Паводок неминуем. Синоптики сделали прогноз погоды на март в Омской области

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Стало известно, какой может быть погода в марте на территории Омской области. Также синоптики представили данные о том, насколько снежной оказалась зима в этом году.
В целом первый месяц не выдавал сюрпризов — снежный покров был на уровне среднемноголетних показателей. А вот уже в январе омичи удивились количеству сугробов. В среднем снега было 38 сантиметров, хотя обычно его выпадает на 5 сантиметров меньше.
По данным на 20 февраля, снежный покров был толщиной 43 сантиметров, что также превышало норму, на 6 сантиметров. Метеорологи говорят, что в снегу 135% запаса воды от нормы, так что весной жителям региона придется несладко.
К слову о новом сезоне. Как рассказала глава Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко, среднемесячная температура в марте составит -3… -7 градусов. Это теплее, чем обычно на 1-2 градуса.
Не обойдется без осадков. Они ожидаются в первые пять дней весны, а также некоторое время во второй и третьей декаде месяца. В УГМС уточняют, что поводов для беспокойства нет — на большей части районов их будет меньше нормы.