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Published Сегодня, 04:37

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иллюстрация

Обильный снегопад. Омское УДХБ наказали за плохую уборку снега и наледи

22 февраля 2024, 04:37
Фото: Город55
иллюстрация

Омских дорожников оштрафовали за плохую уборку трассы после снегопадов

Компания получила штраф в размере 100 тысяч рублей.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что во время проверки безопасности дорожного движения найдены нарушения. КУ ОО «Управление дорожного хозяйства Омской области» привлечено за ненадлежащую уборку дороги.

В январе сотрудники УДХБ не смогли вовремя очистить от снега автодорогу «Омск-Одесское-граница Республики Казахстан», что создало угрозу для жизни и здоровья участников движения.

В итоге компанию привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Суд назначил штраф — 100 тысяч рублей.

Напомним, что в начале года на границе Омск-Казахстан образовался дорожный затор. Из-за рекордного снегопада автомобилисты трое суток ждали, когда их наконец пропустят. В соцсетях очевидцы рассказали, что дорожники все никак не могли очистить оставшиеся 5 км дороги, в то время как Казахстан освободил около 100 км дороги до самого поста.

Стало известно, какие омские предприятия помогают в уборке снега с городских дорог
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#Омск#Омская область#Прокуратура#Нарушения#Штраф#Новости#Дорога#Одесский район
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