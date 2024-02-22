Обильный снегопад. Омское УДХБ наказали за плохую уборку снега и наледи

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что во время проверки безопасности дорожного движения найдены нарушения. КУ ОО «Управление дорожного хозяйства Омской области» привлечено за ненадлежащую уборку дороги.
В январе сотрудники УДХБ не смогли вовремя очистить от снега автодорогу «Омск-Одесское-граница Республики Казахстан», что создало угрозу для жизни и здоровья участников движения.
В итоге компанию привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Суд назначил штраф — 100 тысяч рублей.
Напомним, что в начале года на границе Омск-Казахстан образовался дорожный затор. Из-за рекордного снегопада автомобилисты трое суток ждали, когда их наконец пропустят. В соцсетях очевидцы рассказали, что дорожники все никак не могли очистить оставшиеся 5 км дороги, в то время как Казахстан освободил около 100 км дороги до самого поста.