Обильный снегопад. Омское УДХБ наказали за плохую уборку снега и наледи

Напомним, что в начале года на границе Омск-Казахстан образовался дорожный затор. Из-за рекордного снегопада автомобилисты трое суток ждали, когда их наконец пропустят. В соцсетях очевидцы рассказали, что дорожники все никак не могли очистить оставшиеся 5 км дороги, в то время как Казахстан освободил около 100 км дороги до самого поста.