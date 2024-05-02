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Одесский район

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2024
Обильный снегопад. Омское УДХ наказали за плохую уборку снега и наледи
Компания получила штраф в размере 100 тысяч рублей.
22 февраля, 04:37
Наказание за доставку. В Омской области заключили под стражу курьеров-мошенников
По информации от пресс-службы региональной прокуратуры, 22 января 2024 года девушки 19 и 23 лет забрали деньги у пенсионерок, которых обманули мошенники.
29 января, 10:10
С шалашами для рыбаков. Пляж в Омской области за 21 млн сделает компания из Татарска
10 января, 04:59
2023
3,5 месяца на работу. В Омской области за 21 млн сделают пляж с домиками для рыбаков
20 декабря 2023, 06:48
В Казахстане закрыли движение из Омской области из-за сильных морозов
В Госавтоинспекции попросили водителей воздержаться от дальних поездок.
8 декабря 2023, 04:33
Тройное убийство, продажа ребенка, старт отопительного сезона в Омске
1 октября 2023, 09:37
Всего день не дожил до 42-летия. Житель Омской области погиб в ходе СВО
10 сентября 2023, 06:51
Новую школу в омском селе Одесское за 13,5 млн рублей спроектируют красноярцы
24 июля 2023, 04:34
В зоне СВО погиб мобилизованный из Омской области
8 июля 2023, 13:23
В Омской области на ферме бык проткнул рогами доярку
Женщину с открытой раной живота госпитализировали в районную больницу.
7 июля 2023, 05:58
Опять пожар. В Омской области огонь от хозпостройки едва не перекинулся на жилые дома
8 мая 2023, 11:59
Шок. В Омской области в котловане утонул шестилетний ребенок
Во время купания взрослых рядом не было.
8 мая 2023, 03:16
Омичи в списке террористов и экстремистов. Рассказываем, кто они
16 апреля 2023, 12:24
В Омской области в Одесской ЦРБ назначили нового главврача
Должность занял врач высшей категории с 19-летним стажем Анатолий Темерев.
15 марта 2023, 05:08
Центр ЧВК «Вагнер» в Омске, аварийные дома, «Авангард» вышел во второй раунд плей-офф
12 марта 2023, 11:09
В День защитника Отечества в зоне СВО погиб житель Омской области
Военнослужащего мобилизовали в сентябре прошлого года.
7 марта 2023, 05:30
Отложите пульты. В Омской области временно отключат телевидение
Известны даты и время отключений.
5 февраля 2023, 09:32
Учителя-педофилы, перекрытие Ленинградского моста, ремонт омского драмтеатра
5 февраля 2023, 09:24
В новогодние праздники омич убил родного брата ударом головой об стену
Мужчина скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы через сутки после ссоры.
13 января 2023, 10:56

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