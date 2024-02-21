В Омском горсовете предложили начать подготовку к демобилизации военных

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Очередное пленарное заседание Омского городского Совета прошло между двумя памятными датами. 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества, 15 февраля — день вывода советских войск из Афганистана. В связи с этим депутаты поздравили своего коллегу Сергея Фролова — главу комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, директора МП «Электрический транспорт» и бывшего первого вице-мэра Омска, который воевал в Афганистане во время срочной службы.
Фролов выступил с ответной речью.
— Очень много ребят, воевавших в Афганистане, на стыке истории двух государств встретилось с неполным пониманием выполненного ими долга, — рассказал он. — Потом у нас была серьёзная операция в Чечне, первая и вторая чеченские войны. И тоже, на мой взгляд, не было должного внимания к заслугам этих людей, выполнивших свой долг.
Депутат уверен: из случившегося надо делать серьезные выводы.
— Сейчас тоже идет очень серьёзная специальная военная операция, сравнимая, по моему мнению, с Великой Отечественной войной, — объяснил Фролов. — Скоро ребята начнут демобилизовываться, а кто-то уже сейчас демобилизуется по ранениям. У них будет обостренное чувство справедливости. Очень важно то, как мы их встретим. Я думаю, мы должны будем относиться к ним очень чутко, с пониманием и уважением…
Депутаты встретили эту речь аплодисментами. Конкретные предложения не прозвучали: Фролова поздравляли уже после заседания, вне основной повестки.
Напомним: в конце 2023 года один из депутатов Омского городского Совета Константин Кочанов отказался от мандата, чтобы отправиться в зону проведения СВО. Он стал стрелком штурмового взвода, и спикер ГС Владимир Корбут в связи с этим заявил, что у созыва появилась новая обязанность — «поддерживать товарища».