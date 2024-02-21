В Омском горсовете предложили начать подготовку к демобилизации военных

Очередное пленарное заседание Омского городского Совета прошло между двумя памятными датами. 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества, 15 февраля — день вывода советских войск из Афганистана. В связи с этим депутаты поздравили своего коллегу Сергея Фролова — главу комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, директора МП «Электрический транспорт» и бывшего первого вице-мэра Омска, который воевал в Афганистане во время срочной службы.