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Омский городской Совет

В Омском горсовете предложили начать подготовку к демобилизации военных

21 февраля 2024, 07:39
Фото: Город55
Омский городской Совет

Омский депутат Фролов предложил коллегам готовиться к демобилизации военных

По словам депутата, очень важно, «как мы встретим» людей, возвращающихся с СВО.

Очередное пленарное заседание Омского городского Совета прошло между двумя памятными датами. 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества, 15 февраля — день вывода советских войск из Афганистана. В связи с этим депутаты поздравили своего коллегу Сергея Фролова — главу комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, директора МП «Электрический транспорт» и бывшего первого вице-мэра Омска, который воевал в Афганистане во время срочной службы.

Фролов выступил с ответной речью.

— Очень много ребят, воевавших в Афганистане, на стыке истории двух государств встретилось с неполным пониманием выполненного ими долга, — рассказал он. — Потом у нас была серьёзная операция в Чечне, первая и вторая чеченские войны. И тоже, на мой взгляд, не было должного внимания к заслугам этих людей, выполнивших свой долг.

Депутат уверен: из случившегося надо делать серьезные выводы.

— Сейчас тоже идет очень серьёзная специальная военная операция, сравнимая, по моему мнению, с Великой Отечественной войной, — объяснил Фролов. — Скоро ребята начнут демобилизовываться, а кто-то уже сейчас демобилизуется по ранениям. У них будет обостренное чувство справедливости. Очень важно то, как мы их встретим. Я думаю, мы должны будем относиться к ним очень чутко, с пониманием и уважением…

Депутаты встретили эту речь аплодисментами. Конкретные предложения не прозвучали: Фролова поздравляли уже после заседания, вне основной повестки.

Напомним: в конце 2023 года один из депутатов Омского городского Совета Константин Кочанов отказался от мандата, чтобы отправиться в зону проведения СВО. Он стал стрелком штурмового взвода, и спикер ГС Владимир Корбут в связи с этим заявил, что у созыва появилась новая обязанность — «поддерживать товарища».

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#Общество#Военные#Сергей Фролов#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Сво
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