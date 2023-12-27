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Updated Сегодня, 04:22

Омский депутат ушел «по собственному», чтобы отправиться на СВО

Теперь стрелок штурмового взвода: депутата омского Горсовета Кочанова лишили мандата

27 декабря 2023, 04:20
Фото: Омский городской Совет

Омский депутат ушел «по собственному», чтобы отправиться на СВО

Кочанов подал заявление об уходе, и коллеги его поддержали.

В Омском городском Совете сегодня, 27 декабря, прошло внеочередное пленарное заседание. Как уже писал Город55, депутат Константин Кочанов подал заявление о досрочном сложении обязанностей «по собственному желанию». В пресс-службе ГС тогда уточнили, что Кочанов решил принять участие в специальной военной операции, и сегодня эти данные подтвердились.

— Константин Андреевич заключил контракт с министерством обороны на прохождение военной службы в зоне СВО, — рассказал собравшимся председатель Горсовета Владимир Корбут. — Он будет стрелком штурмового взвода штурмовой роты. Считаю, что мы должны поддержать нашего коллегу…

Корбут рассказал, что поддерживает постоянный контакт с отцом депутата. Отметим, что Кочанов уже на прошлой неделе, по данным пресс-службы ГС, проходил военную подготовку.

Депутаты проголосовали за то, чтобы удовлетворить просьбу своего коллеги. Завтра, 28 декабря, решение Горсовета будет опубликовано, и с этого момента Кочанов уже не будет считаться депутатом.

— Будем считать, что у нас теперь есть ещё одна обязанность — поддерживать нашего товарища, — констатировал Корбут.

Напомним: для Константина Кочанова это был первый созыв Горсовета. Депутат занимал должность заместителя гендиректора АО «Омский речной порт» по грузовой и коммерческой работе, но ушел и оттуда. Осведомленный источник Города55 сообщал, что решение Кочанова отправиться на СВО может быть связано с интересом к нему со стороны правоохранительных органов.

Судьба освободившегося депутатского мандата, по-видимому, будет решаться в сентябре 2024 года: в день единого голосования могут пройти дополнительные выборы на одномандатном округе №40.

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#Политика#Омский Горсовет#Новости#Николай Эйхвальд#Сво#Константин Кочанов
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