Теперь стрелок штурмового взвода: депутата омского Горсовета Кочанова лишили мандата

Напомним: для Константина Кочанова это был первый созыв Горсовета. Депутат занимал должность заместителя гендиректора АО «Омский речной порт» по грузовой и коммерческой работе, но ушел и оттуда. Осведомленный источник Города55 сообщал, что решение Кочанова отправиться на СВО может быть связано с интересом к нему со стороны правоохранительных органов.