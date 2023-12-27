Теперь стрелок штурмового взвода: депутата омского Горсовета Кочанова лишили мандата

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
В Омском городском Совете сегодня, 27 декабря, прошло внеочередное пленарное заседание. Как уже писал Город55, депутат Константин Кочанов подал заявление о досрочном сложении обязанностей «по собственному желанию». В пресс-службе ГС тогда уточнили, что Кочанов решил принять участие в специальной военной операции, и сегодня эти данные подтвердились.
— Константин Андреевич заключил контракт с министерством обороны на прохождение военной службы в зоне СВО, — рассказал собравшимся председатель Горсовета Владимир Корбут. — Он будет стрелком штурмового взвода штурмовой роты. Считаю, что мы должны поддержать нашего коллегу…
Корбут рассказал, что поддерживает постоянный контакт с отцом депутата. Отметим, что Кочанов уже на прошлой неделе, по данным пресс-службы ГС, проходил военную подготовку.
Депутаты проголосовали за то, чтобы удовлетворить просьбу своего коллеги. Завтра, 28 декабря, решение Горсовета будет опубликовано, и с этого момента Кочанов уже не будет считаться депутатом.
— Будем считать, что у нас теперь есть ещё одна обязанность — поддерживать нашего товарища, — констатировал Корбут.
Напомним: для Константина Кочанова это был первый созыв Горсовета. Депутат занимал должность заместителя гендиректора АО «Омский речной порт» по грузовой и коммерческой работе, но ушел и оттуда. Осведомленный источник Города55 сообщал, что решение Кочанова отправиться на СВО может быть связано с интересом к нему со стороны правоохранительных органов.
Судьба освободившегося депутатского мандата, по-видимому, будет решаться в сентябре 2024 года: в день единого голосования могут пройти дополнительные выборы на одномандатном округе №40.