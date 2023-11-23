Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Иллюстрация

Тирамису и мусс из манго. Чем будут угощать на банкетах омского губернатора

23 ноября 2023, 07:02
Фото: Midjourney
Иллюстрация

В Омске ищут ресторан для обслуживания банкетов губернатора в 2024 году

Цена госконтракта осталась такой же, что и в 2023 году — 800 тысяч рублей.

В Омске приступили к поискам исполнителя, который займется обслуживанием торжественных, официальных и иных приемов от имени губернатора и облправительства в 2024 году. Сумма контракта стандартная — 800 тысяч рублей, соответствующую закупку разместили на портале госзакупок. Заказчиком выступает аппарат губернатора и правительства Омской области.

Одного человека следует накормить за 23038 рублей, однако эта цена в процессе торгов может уменьшиться. К выполнению своих обязанностей ресторан должен приступить с 1 января 2024 года.

Примерное меню, чем хотят угощать гостей омского губернатора и правительства, известно. В завтрак стоимостью 1340 рублей, например, входят блины, фаршированные лососем и отварными лисичками, мини-брускетты с баклажаном и творожным сыром, с ростбифом и томатами. Стоимость обеда на 1 человека составляет 4647 рублей, ужина — 6584 рубля, а банкета — 9867 рублей.

«Меню каждого мероприятия предварительно согласовывается с государственным заказчиком. Ассортимент заказных блюд и напитков (в том числе спиртных), должен учитывать пожелания государственного заказчика, национальные, религиозные традиции, соответствовать специализации мероприятия», — говорится в проекте контракта.

Добавим, что в 2023 году контракты на обслуживание банкетов заключали только с одной компанией — ООО «Третий этаж», которое владеет рестораном «Пеликан» на Иртышской набережной. С начала года фирма Илоны Павинской и Алексея Фомина заработала на банкетах облправительства уже 3,7 млн рублей. Последний подряд «Третий этаж» получил на прошлой неделе.

Ждали недолго. Закрывшийся ресторан «Маниллов» выставили на продажу
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Губернатор#Ресторан#Правительство#Новости#Закупки#Банкет#Юлия Истомина#Госконтракты
Подпишитесь
Дисциплина. Студенты ОмГУ встревожились из-за вероятного отчисления на фоне прогулов
Сегодня, 06:52
«Омскоблстройзаказчик» решил прикупить себе новый автомобиль почти за 2.1 млн рублей
Сегодня, 09:36
900 граммов сладостей. Омская область закупит детские подарки на 19,6 млн рублей
Сегодня, 03:58
Выкинули на мороз. В Омской области подростка выгнали из маршрутки посреди трассы
Сегодня, 05:59
Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин отвез технику для танкистов на фронт
Сегодня, 06:28