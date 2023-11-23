Тирамису и мусс из манго. Чем будут угощать на банкетах омского губернатора

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В Омске приступили к поискам исполнителя, который займется обслуживанием торжественных, официальных и иных приемов от имени губернатора и облправительства в 2024 году. Сумма контракта стандартная — 800 тысяч рублей, соответствующую закупку разместили на портале госзакупок. Заказчиком выступает аппарат губернатора и правительства Омской области.
Одного человека следует накормить за 23038 рублей, однако эта цена в процессе торгов может уменьшиться. К выполнению своих обязанностей ресторан должен приступить с 1 января 2024 года.
Примерное меню, чем хотят угощать гостей омского губернатора и правительства, известно. В завтрак стоимостью 1340 рублей, например, входят блины, фаршированные лососем и отварными лисичками, мини-брускетты с баклажаном и творожным сыром, с ростбифом и томатами. Стоимость обеда на 1 человека составляет 4647 рублей, ужина — 6584 рубля, а банкета — 9867 рублей.
«Меню каждого мероприятия предварительно согласовывается с государственным заказчиком. Ассортимент заказных блюд и напитков (в том числе спиртных), должен учитывать пожелания государственного заказчика, национальные, религиозные традиции, соответствовать специализации мероприятия», — говорится в проекте контракта.
Добавим, что в 2023 году контракты на обслуживание банкетов заключали только с одной компанией — ООО «Третий этаж», которое владеет рестораном «Пеликан» на Иртышской набережной. С начала года фирма Илоны Павинской и Алексея Фомина заработала на банкетах облправительства уже 3,7 млн рублей. Последний подряд «Третий этаж» получил на прошлой неделе.