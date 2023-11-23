Тирамису и мусс из манго. Чем будут угощать на банкетах омского губернатора

Добавим, что в 2023 году контракты на обслуживание банкетов заключали только с одной компанией — ООО «Третий этаж», которое владеет рестораном «Пеликан» на Иртышской набережной. С начала года фирма Илоны Павинской и Алексея Фомина заработала на банкетах облправительства уже 3,7 млн рублей. Последний подряд «Третий этаж» получил на прошлой неделе.