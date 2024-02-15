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Published Сегодня, 08:55

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Updated Сегодня, 08:57

иллюстрация

Ждут весну. В омском парке «Вокруг света» остановили колесо обозрения из-за морозов

15 февраля 2024, 08:55
Фото: Город55
иллюстрация

В омском парке «Вокруг света» остановили колесо обозрения из-за морозов

Представители развлекательной площадки пока не сообщили, когда карусель вновь заработает.

В телеграм-канале парка «Вокруг света» появилась информация о том, что любимое многими колесо обозрения временно не будет работать. Аттракцион закрыт сегодня, 15 февраля.

Причина — погодные условия. По данным сервиса Gismeteo, сегодня минимальная температура составила -30 градусов. Холоднее всего было в девять утра, однако днем и вечером столбик термометра повысился всего лишь на два градуса. К девяти вечера ожидается вновь -30 градусов.

Работники парка отметили, что внимательно следят за температурным режимом и расскажут, когда омичам и гостям города можно будет вновь покататься на колесе обозрения. По всей видимости, аттракцион снова включат, когда будет потепление.

Согласно информации того же сервиса, повышение температуры стоит ждать только ближе ко Дню защитника Отечества. Тогда воздух должен прогреться до -13 градусов.

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#Общество#Погода#Омск#Омская область#Похолодание#Мороз#Новости#Колесо обозрения#Аттракцион#Алина Ясинская#Парк вокруг света
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