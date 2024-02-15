Ждут весну. В омском парке «Вокруг света» остановили колесо обозрения из-за морозов

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
В телеграм-канале парка «Вокруг света» появилась информация о том, что любимое многими колесо обозрения временно не будет работать. Аттракцион закрыт сегодня, 15 февраля.
Причина — погодные условия. По данным сервиса Gismeteo, сегодня минимальная температура составила -30 градусов. Холоднее всего было в девять утра, однако днем и вечером столбик термометра повысился всего лишь на два градуса. К девяти вечера ожидается вновь -30 градусов.
Работники парка отметили, что внимательно следят за температурным режимом и расскажут, когда омичам и гостям города можно будет вновь покататься на колесе обозрения. По всей видимости, аттракцион снова включат, когда будет потепление.
Согласно информации того же сервиса, повышение температуры стоит ждать только ближе ко Дню защитника Отечества. Тогда воздух должен прогреться до -13 градусов.