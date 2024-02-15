Ждут весну. В омском парке «Вокруг света» остановили колесо обозрения из-за морозов

Причина — погодные условия. По данным сервиса Gismeteo, сегодня минимальная температура составила -30 градусов. Холоднее всего было в девять утра, однако днем и вечером столбик термометра повысился всего лишь на два градуса. К девяти вечера ожидается вновь -30 градусов.