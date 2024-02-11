Мощные качели. Синоптики предупредили омичей о нестабильной погоде

В понедельник омичей ожидают -18, -20 градусов, при прояснении температура опустится до -21. Вместе с тем, будет облачно, но осадки не прогнозируются. Во вторник находиться на улице станет чуть-чуть комфортнее: в течение дня температура поднимется до -15 градусов, однако ночью и на рассвете все еще будет холодно — синоптики прогнозируют -20, -21 градус тепла.