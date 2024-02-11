Мощные качели. Синоптики предупредили омичей о нестабильной погоде

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
По данным сервиса Ventusky, грядущая неделя будет чрезвычайно богата на погодные сюрпризы и прихоти — иногда погода будет кардинально меняться меньше чем за сутки.
В понедельник омичей ожидают -18, -20 градусов, при прояснении температура опустится до -21. Вместе с тем, будет облачно, но осадки не прогнозируются. Во вторник находиться на улице станет чуть-чуть комфортнее: в течение дня температура поднимется до -15 градусов, однако ночью и на рассвете все еще будет холодно — синоптики прогнозируют -20, -21 градус тепла.
А вот среда станет одним из самых теплых дней: суточная температура будет колебаться от -14 до -7 градусов, в первой половине дня ожидается снегопад. Но относительное тепло надолго не задержится: уже ближе к ночи в город придет порывистый ветер (15 м/с) и холод начнет «давить»: от -21 градуса столбик термометра опустится до -27 — именно с таких значений начнется четверг.
В течение дня температура будет незначительно меняться: от -27 градусов при прояснении до относительно стабильных -25. Основное похолодание произойдет в темное время суток: температура опустится сначала до -26, а позже, в пятницу, достигнет значения в -31 градус. Вместе с тем, ожидается ясная и безветренная погода.
Заморозки продолжатся и в субботу: суточная температура установится в диапазоне от -26 до -30 градусов при прояснении, ожидается облачность и слабый ветер. А воскресенье принесет омичам, пусть слабое, но тепло: температура будет плавно повышаться с -26 ночью до -13 в середине дня. Ближе к ночи ожидается -10 и снегопад.