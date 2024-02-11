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Published Сегодня, 04:58

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иллюстрация

Мощные качели. Синоптики предупредили омичей о нестабильной погоде

11 февраля 2024, 04:58
Фото: 1MI
иллюстрация

Омск столкнется с температурными перепадами

Ясная погода, заморозки и порывы ветра. Внезапное потепление на этой неделе сменят дикие температурные скачки: омичей ожидают головокружительные изменения от -7 до — 30.

По данным сервиса Ventusky, грядущая неделя будет чрезвычайно богата на погодные сюрпризы и прихоти — иногда погода будет кардинально меняться меньше чем за сутки.

В понедельник омичей ожидают -18, -20 градусов, при прояснении температура опустится до -21. Вместе с тем, будет облачно, но осадки не прогнозируются. Во вторник находиться на улице станет чуть-чуть комфортнее: в течение дня температура поднимется до -15 градусов, однако ночью и на рассвете все еще будет холодно — синоптики прогнозируют -20, -21 градус тепла.

А вот среда станет одним из самых теплых дней: суточная температура будет колебаться от -14 до -7 градусов, в первой половине дня ожидается снегопад. Но относительное тепло надолго не задержится: уже ближе к ночи в город придет порывистый ветер (15 м/с) и холод начнет «давить»: от -21 градуса столбик термометра опустится до -27 — именно с таких значений начнется четверг.

В течение дня температура будет незначительно меняться: от -27 градусов при прояснении до относительно стабильных -25. Основное похолодание произойдет в темное время суток: температура опустится сначала до -26, а позже, в пятницу, достигнет значения в -31 градус. Вместе с тем, ожидается ясная и безветренная погода.

Заморозки продолжатся и в субботу: суточная температура установится в диапазоне от -26 до -30 градусов при прояснении, ожидается облачность и слабый ветер. А воскресенье принесет омичам, пусть слабое, но тепло: температура будет плавно повышаться с -26 ночью до -13 в середине дня. Ближе к ночи ожидается -10 и снегопад.

В пятницу Омск окажется в самом сердце похолоданияВ пятницу Омск окажется в самом сердце похолодания
Средние значения температуры на неделеСредние значения температуры на неделе
Прогноз количества осадковПрогноз количества осадков
В пятницу Омск окажется в самом сердце похолодания
Фото: Ventusky
Весны не ждите. До конца февраля в Омской области задержится сильное похолодание
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#Погода#Снегопад#Омск#Похолодание#Заморозки#Новости#Осадки#Ветер#Ночь#Синоптики#Илья Скобин
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