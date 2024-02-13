ЛДПР намерена реанимировать законопроект о честных ценах

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким намерена продолжить бороться против лукавства производителей и продавцов, чтобы пресечь торговые уловки, вроде нашумевшего в свое время «девятка яиц».
«Мы часто видим, что потребители сталкиваются с нечестным отношением, а зачастую и с откровенным обманом со стороны производителей и продавцов продуктов питания. Цена указана за один литр, а фактически человек покупает 900 миллилитров молока, не килограмм, а 900 граммов или даже 730 граммов сахара или гречки. Так поступать с людьми, которые честно трудятся и зарабатывают деньги, нельзя. Это выглядит как откровенное издевательство», — возмущен Леонид Слуцкий.
Манипуляции с весом товара при сохранении той же цены встречаются практически в каждой торговой точке. Пресечь эту практику должен был внесенный ЛДПР законопроект «О честной цене». Известная фраза с плаката одного советского питейного заведения гласит: «Требуйте долива после отстоя пены». Но в современных реалиях продавцы продуктов питания оказались заинтересованы не в честном обслуживании, а в лоббировании тех самых «недоливов». В ноябре 2023 года Госдума отклонила законопроект. Основание — отзыв Минпромторга: продавцы столкнутся с дополнительными расходами на пересчет веса и объема продуктов, изменение упаковки и так далее, что грозит обернуться ростом цен. Эксперты отмечают парадокс: сегодня объемы и структура затрат у производителей продуктов составляют коммерческую тайну, и нельзя сказать точно, какой убыток они якобы могут понести.
Законопроект был вновь инициирован на основе многочисленных жалоб граждан, которые приходили в общественные приемные партии, в том числе на имя Председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, а также во время проведения Всероссийского опроса граждан. Доходить до каждого человека, до каждой семьи — это не просто формальный лозунг старейшей оппозиционной партии в стране, а формула ее деятельности уже на протяжении 35 лет. Поэтому без внимания не остается ни одно обращение. В данном случае парламентарии фракции решили вновь реанимировать законопроект «О честной цене», который россияне уже называют «народным». В ЛДПР считают, что закон станет правовой мерой для создания честных правил игры в сфере торговли.
«Мы будем добиваться честного отношения к людям, которые не должны становиться объектом наживы торговых сетей и недобросовестных производителей. Мы добьемся правды!» — отметил Леонид Слуцкий.