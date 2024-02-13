ЛДПР намерена реанимировать законопроект о честных ценах

Манипуляции с весом товара при сохранении той же цены встречаются практически в каждой торговой точке. Пресечь эту практику должен был внесенный ЛДПР законопроект «О честной цене». Известная фраза с плаката одного советского питейного заведения гласит: «Требуйте долива после отстоя пены». Но в современных реалиях продавцы продуктов питания оказались заинтересованы не в честном обслуживании, а в лоббировании тех самых «недоливов». В ноябре 2023 года Госдума отклонила законопроект. Основание — отзыв Минпромторга: продавцы столкнутся с дополнительными расходами на пересчет веса и объема продуктов, изменение упаковки и так далее, что грозит обернуться ростом цен. Эксперты отмечают парадокс: сегодня объемы и структура затрат у производителей продуктов составляют коммерческую тайну, и нельзя сказать точно, какой убыток они якобы могут понести.