Букет и ресторан. Стало известно, в какую сумму обойдется свидание в Омске

Самое дорогостоящее свидание оказалось в Москве, где средняя цена букета 2 585 рублей, а ужина — 4 108. Итог — 6 693 рубля. На втором и третьем местах, с небольшим отрывом друг от друга, Владивосток и Красноярск. Здесь на романтическую встречу стоит отложить 5 832 и 5 597 рублей соответственно.