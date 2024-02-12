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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

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Букет и ресторан. Стало известно, в какую сумму обойдется свидание в Омске

12 февраля 2024, 13:08
Фото: Изображение Midjourney
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Стало известно, в какую сумму обойдется свидание в Омске

Исследование проводилось в 26 городах России, стоимость свидания для омичей оказалась одной из самых доступных.

К такому выводу пришли аналитики сервиса «2ГИС». Исследование проводилось в 26 крупных городах страны. Чтобы понять, где свидание обойдется дороже, а где получится вполне бюджетным, рассчитывалась средняя стоимость букета из семи роз и ужина в ресторане.

В этом списке Омск занял 21 место из 26. Здесь, по подсчетам аналитиков, на организацию свидания уйдет 4 534 рубля: 1 994 придется потратить на цветы, а 2 540 — заплатить за чек в заведении общепита.

Самое дорогостоящее свидание оказалось в Москве, где средняя цена букета 2 585 рублей, а ужина — 4 108. Итог — 6 693 рубля. На втором и третьем местах, с небольшим отрывом друг от друга, Владивосток и Красноярск. Здесь на романтическую встречу стоит отложить 5 832 и 5 597 рублей соответственно.

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