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Свидание

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Сентябрь
Омичка Вероника Гофман заняла второе место в реалити шоу «Богиня свиданий»
18 сентября, 12:59
Февраль
Нужны деньги. Известно, сколько свиданий могут позволить омичи на свою зарплату
Также есть информация, сколько денег лучше приготовить на романтическую встречу, учитывая поход в ресторан и цветы.
13 февраля, 11:31
Букет и ресторан. Стало известно, в какую сумму обойдется свидание в Омске
Исследование проводилось в 26 городах России, стоимость свидания для омичей оказалась одной из самых доступных.
12 февраля, 13:08

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