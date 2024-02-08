Слабые и безудержные. В Омске 13 лет проводился эксперимент по секс-активности котов

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Исследование, которое заняло 13 лет, позволило ученым разделить котов на четыре категории, в зависимости от их активности во время спаривания. Эксперты уверены, что такой подход положительно повлияет на разведение породистых животных в России. Об этом пишет телеграм-канал «Baza».
Эксперимент проходил в ветеринарных клиниках Луганска и Омска, для его проведения ученые взяли 102 самцов различных пород и следили за их поведением в момент «охоты» на самку. Для наблюдения животных помещали в специальную комнату с камерами, измеряли их уровень тестостерона, а во время спаривания фиксировали продолжительность отдельно взятых элементов сексуального поведения, которыми пользуется кот.
В результате исследователям удалось выделить 4 основных темперамента котов: слабый, спокойный, живой и безудержный. После окончания эксперимента, ученые хотят запатентовать свою идею.
Однако есть и проблема. Российские заводчики пока окончательно не определились, какой темперамент больше подходит для размножения, так как породы сильно различаются в предпочтениях.
Ранее Город55 писал о спасении в Омске 27 котов бенгальской породы.