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Иллюстрация

Слабые и безудержные. В Омске 13 лет проводился эксперимент по секс-активности котов

8 февраля 2024, 11:55
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске 13 лет проводился эксперимент по секс-активности породистых котов

Ученые проводили исследование с 2010 по 2023 год, а сейчас планируют запатентовать его результаты.

Исследование, которое заняло 13 лет, позволило ученым разделить котов на четыре категории, в зависимости от их активности во время спаривания. Эксперты уверены, что такой подход положительно повлияет на разведение породистых животных в России. Об этом пишет телеграм-канал «Baza».

Эксперимент проходил в ветеринарных клиниках Луганска и Омска, для его проведения ученые взяли 102 самцов различных пород и следили за их поведением в момент «охоты» на самку. Для наблюдения животных помещали в специальную комнату с камерами, измеряли их уровень тестостерона, а во время спаривания фиксировали продолжительность отдельно взятых элементов сексуального поведения, которыми пользуется кот.

В результате исследователям удалось выделить 4 основных темперамента котов: слабый, спокойный, живой и безудержный. После окончания эксперимента, ученые хотят запатентовать свою идею.

Однако есть и проблема. Российские заводчики пока окончательно не определились, какой темперамент больше подходит для размножения, так как породы сильно различаются в предпочтениях.

Ранее Город55 писал о спасении в Омске 27 котов бенгальской породы.

В хорошие руки. В Омске волонтеры спасли 27 котов бенгальской породы
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#Омск#Омская область#Домашние животные#Животные#Кошки#Кошка#Новости#Животное#Кот#Ученые#Анастасия Баянова#Эксперимент#Эксперименты
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