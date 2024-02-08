Слабые и безудержные. В Омске 13 лет проводился эксперимент по секс-активности котов

Эксперимент проходил в ветеринарных клиниках Луганска и Омска, для его проведения ученые взяли 102 самцов различных пород и следили за их поведением в момент «охоты» на самку. Для наблюдения животных помещали в специальную комнату с камерами, измеряли их уровень тестостерона, а во время спаривания фиксировали продолжительность отдельно взятых элементов сексуального поведения, которыми пользуется кот.