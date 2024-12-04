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Кошка

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2024
«Дети боятся пройти домой». В Омске стая бездомных собак загрызла кошку
4 декабря, 09:09
«Мышиный бунт». Дома омичей на Левобережье атакуют грызуны
Житель Омска в социальных сетях пожаловался на нашествие мышей в своей квартире и призвал управляющую компанию принять меры по борьбе с грызунами.
16 сентября, 05:50
Добрый знак. В строящейся омской школе на свет появились крошечные котята
26 августа, 07:03
Пнул, добил руками и бросил псу. Живодера из Омской области могут посадить на 5 лет
21 мая, 07:47
Еще один очаг. В деревне под Омском выявили бешенство у домашней кошки
27 марта, 03:23
Благодарил «собачьими поцелуями». Омские пожарные спасли бульдога по кличке Персик
15 марта, 07:17
Коты и ты. В День кошек омичи поделились фотографиями своих любимцев
1 марта, 07:23
Сфинкс Люнокс предсказала победу омского «Авангарда» в первом матче плей-офф
29 февраля, 14:45
Слабые и безудержные. В Омске 13 лет проводился эксперимент по секс-активности котов
8 февраля, 11:55
2023
Животное погибло. В центре Омска мужчина на спор подстрелил кошку из пневматики
Теперь на стрелка могут завести уголовное дело.
14 июня 2023, 07:25
Война соседей. Омскую кошку ограничили в правах
Непростая ситуация возникла в одной из квартир на Левобережье, собственниками которой являются два человека.
4 апреля 2023, 07:45
2022
Кошка некормлена, вещи украдены. Пока омички не было дома, сосед украл телевизор
Женщина поехала в гости к родственникам и попросила соседей присмотреть за питомцем, а вместо этого ее обокрали.
24 ноября 2022, 11:03
В Сибири кошачий приют превратили в популярное место отдыха
Уникальное место соединяет в себе приют для бездомных животных и развлечение.
12 сентября 2022, 12:45
Две собаки и 20 кошек. Омичи добились выселения четвероногих соседей
Выселение животных проходило под надзором омских приставов.
2 августа 2022, 09:30
Размозжил голову о стену. Омич жестоко убил пытавшуюся к нему приласкаться кошку
Причиной немотивированного всплеска агрессии стало лишь то, что питомец пытался запрыгнуть к нему на руки.
29 июля 2022, 09:23
В Большереченском зоопарке появились маленькие, но грозные тигрята
Тигрятам исполнился месяц.
30 июня 2022, 09:13

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