Фекальный канал. Стройплощадку нового ЖК «Мирапорт» в Омске затопило сточными водами

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
История с затоплением фекалиями многоквартирных домов на Пригородной получила продолжение. Теперь последствия коллапса с канализационной насосной станцией коснулись строительной площадки, где в начале года компания «Причал 55» начала возводить дома для будущего ЖК «Мирапорт». Компания-застройщик принадлежит Закиру Махмудову, Элине Шихмирзаевой и Анастасии Канушиной.
Как рассказали Городу55 жильцы домов на Пригородной, 23к1, 23к2 и 27, на стройке, расположенной на причале, накануне заметали следы коллапса. Все, что происходит на огороженном металлическим забором участке, видно с верхних этажей многоэтажек.
«Целый день бурят лунки, чтобы туда уходила вода. Вот они наши все фекальные воды, которые есть. Вся техника отошла немного в сторону. Она грузит грунт, подвозят его, подсыпают, чтобы не было видно того, что фекальные воды присутствуют в котловане. И это после нашего затопления фекальными водами», — сообщил омич Александр.
Для откачивания фекальных вод на стройплощадку привезли насос. Как только дело было сделано, техника начала быстро засыпать вырытые ямы.
Омичи вызвали на место специалистов Росприроднадзора, однако те сказали, что не могут заходить на стройку, так как она находится под контролем Госстройнадзора. Последний, по словам местных жителей, не находит никаких нарушений, хотя фекалии после подтопления просто сгребают и вывозят на участки, расположенные неподалеку. На эту территорию свозят весь грунт со стройки.
«Госстройнадзору нет дела. Написали коллективное обращение в прокуратуру, к губернатору, частные обращения поданы в СКР и в администрацию президента. Вот такой подарок в год семьи, объявленный президентом, омские власти нам подготовили в микрорайоне на Пригородной», — отметил омич.
В последний раз, кстати, специалисты Госстройнадзора побывали на участках «Причала 55» с профилактическим визитом 25 января 2024 года. Но выезд состоялся только с целью информирования застройщика «о необходимости соблюдения обязательных требований градостроительного законодательства».
Ранее Город55 рассказывал, что омичи опасаются, что их дома обрушатся из-за новой стройки на берегу Иртыша. В части подъездов многоэтажных домов на Пригородной появились трещины. Жалобы касаются и отсутствия социальной инфраструктуры в микрорайоне, который к 2030 году к тому же должен сильно увеличиться. Уже сейчас не хватает мест в школах, детских садах и поликлиниках. Генеральным планом, конечно, предусмотрено размещение школы, двух детсадов, поликлиники и крытой автостоянки, вот только срок реализации генплана — до 2040 года.