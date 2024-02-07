Фекальный канал. Стройплощадку нового ЖК «Мирапорт» в Омске затопило сточными водами

Ранее Город55 рассказывал, что омичи опасаются, что их дома обрушатся из-за новой стройки на берегу Иртыша. В части подъездов многоэтажных домов на Пригородной появились трещины. Жалобы касаются и отсутствия социальной инфраструктуры в микрорайоне, который к 2030 году к тому же должен сильно увеличиться. Уже сейчас не хватает мест в школах, детских садах и поликлиниках. Генеральным планом, конечно, предусмотрено размещение школы, двух детсадов, поликлиники и крытой автостоянки, вот только срок реализации генплана — до 2040 года.