Омской фирме разрешили построить первый дом в новом ЖК «Мирапорт» на берегу Иртыша

Добавим, что компанию «Причал 55» в Омске зарегистрировали в феврале 2022 года. Учредителями в настоящий момент являются Анастасия Канушина, Закир Махмудов и Элина Шихмирзаева. В 2022 году фирма понесла убытки на 38 тысяч рублей. Шихмирзаевой также принадлежат еще две строительные компании «Нордстрой» и «Брик».