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Published Сегодня, 08:25

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Иллюстрация

Омской фирме разрешили построить первый дом в новом ЖК «Мирапорт» на берегу Иртыша

9 января 2024, 08:25
Фото: 1MI
Иллюстрация

Фирме из Омска разрешили построить первый дом в ЖК «Мирапорт» на Пригородной

Многоэтажный дом будет дополнен автостоянкой закрытого типа. Общая площадь квартир в нем превысит 20 тысяч кв. м.

Городу55 стало известно, что в Нефтяниках стартует строительство нового жилого комплекса «Мирапорт». Проект прошел экспертизу еще в конце октября, а 20 декабря 2023 года омский застройщик «Причал 55» получил от депархитектуры разрешение на строительство многоквартирного дома с автостоянкой закрытого типа. Речь идет о первом и втором этапах.

Новая многоэтажка появится на Пригородной, на участке площадью 13335 кв. м: раньше здесь располагалась грузовая пристань деревообрабатывающего завода. Сейчас же здесь находится небольшой склад. Построить дом, согласно выданному разрешению, нужно до 3 марта 2030 года. Общая площадь квартир в доме составит 20380,24 кв. м.

Участок, где появится ЖК «Мирапорт»Участок, где появится ЖК «Мирапорт»
Участок, где появится ЖК «Мирапорт»
Фото: Скриншот с сайта Роскадастр

Напомним, что проект для застройщика «Причал 55» разрабатывала «Архитектурная группа „Ин.форм“» из Екатеринбурга. ЖК «Мирапорт» на берегу Иртыша будет включать шесть жилых секций высотой от 9 до 15 этажей. Первые этажи со стороны набережной отдадут под коммерческие помещения — кафе и рестораны.

«Застройка организована таким образом, чтобы с одной стороны обеспечить приватность дворовых пространств, а с другой стороны дать доступ к набережной всем жителям района. Квартал разделен на два блока, поднятые на стилобаты. Посередине через участок спроектирована пешеходная эспланада, террасированная по рельефу», — говорится в проекте.
Эскиз проектаЭскиз проекта
Эскиз проектаЭскиз проекта
Эскиз проектаЭскиз проекта
Эскиз проектаЭскиз проекта
Эскиз проектаЭскиз проекта
Эскиз проектаЭскиз проекта
Эскиз проектаЭскиз проекта
Эскиз проекта
Фото: archinform.ru/miraport

Добавим, что компанию «Причал 55» в Омске зарегистрировали в феврале 2022 года. Учредителями в настоящий момент являются Анастасия Канушина, Закир Махмудов и Элина Шихмирзаева. В 2022 году фирма понесла убытки на 38 тысяч рублей. Шихмирзаевой также принадлежат еще две строительные компании «Нордстрой» и «Брик».

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#Общество#Омск#Строительство#Застройщик#Многоквартирный дом#Новости#Нефтяники#Разрешение#Юлия Истомина#Жилой комплекс
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