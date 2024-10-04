gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Причал 55

Выбрать дату
Октябрь
Рейтинг застройщиков Омска: кто строит больше всего квартир для омичей
4 октября, 06:00
Июль
Быстрыкин заинтересовался выдачей разрешения на строительство омского ЖК «Мирапорт»
29 июля, 09:47
Прокуратура требует вернуть участки на берегу Иртыша у омского ЖК «Мирапорт»
1 июля, 05:34
Июнь
Оснований нет. В Омске не будут отзывать разрешение на строительство ЖК «Мирапорт»
14 июня, 04:44
В Омске откладывают консервацию признанной незаконной стройки ЖК «Мирапорт»
6 июня, 09:55
Нарушения зафиксированы. Строительство омского ЖК «Мирапорт» признали незаконным
4 июня, 11:39
Май
Омичи обратились к главе областного ФСБ из-за скандальной стройки ЖК на Пригородной
20 мая, 12:29
Февраль
Фекальный канал. Стройплощадку нового ЖК «Мирапорт» в Омске затопило сточными водами
7 февраля, 05:16

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика