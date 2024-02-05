Подходит под гостиницу. Трехэтажку возле омского ж/д вокзала продают за 25 миллионов

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
В Ленинском округе Омска, неподалеку от железнодорожного вокзала, выставили на продажу трехэтажное здание площадью 1100 кв. м. Приобрести его можно за 25 млн рублей.
Мимо здания на улице Карбышева проходит дорога на виадук, рядом находится проходная завода Омсктрансмаш и железнодорожная больница.
«Зданиe идеально подходит под гостиницу, сдачу квартиp на длительный срок, офисы. Первый и второй этажи переделаны в квартиры, частичнo сделанa чистовая отделка», — говорится в объявлении.
Но без допвложений не получится обойтись. На третьем этаже придется проводить капитальный ремонт: в окнах нет стекол, а со стен отваливается штукатурка и краска.
Кстати, ранее на этом месте располагалась фабрика-кухня Паровозостроительного завода имени Рудзутака. Такие механизированные предприятия массово открывались в разных городах в 1920–1930-е годы: они снабжали обедами заводские столовые.
По соседству с выставленным на продажу зданием находится гостиница «Грезы», для которой осенью прошлого года также пытались найти нового владельца. Отель состоит из 19 номеров, кухни с банкетным залом, сауны и хамама с бассейном.