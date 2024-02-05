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Published Сегодня, 06:18

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Иллюстрация

Подходит под гостиницу. Трехэтажку возле омского ж/д вокзала продают за 25 миллионов

5 февраля 2024, 06:18
Фото: 1MI
Иллюстрация

Рядом с омским ж/д вокзалом за 25 млн продают трехэтажку без окон и ремонта

Продавец предлагает оборудовать в здании гостиницу или офисные помещения.

В Ленинском округе Омска, неподалеку от железнодорожного вокзала, выставили на продажу трехэтажное здание площадью 1100 кв. м. Приобрести его можно за 25 млн рублей.

Мимо здания на улице Карбышева проходит дорога на виадук, рядом находится проходная завода Омсктрансмаш и железнодорожная больница.

«Зданиe идеально подходит под гостиницу, сдачу квартиp на длительный срок, офисы. Первый и второй этажи переделаны в квартиры, частичнo сделанa чистовая отделка», — говорится в объявлении.
Фото: Скриншот сайта Авито

Но без допвложений не получится обойтись. На третьем этаже придется проводить капитальный ремонт: в окнах нет стекол, а со стен отваливается штукатурка и краска.

Кстати, ранее на этом месте располагалась фабрика-кухня Паровозостроительного завода имени Рудзутака. Такие механизированные предприятия массово открывались в разных городах в 1920–1930-е годы: они снабжали обедами заводские столовые.

По соседству с выставленным на продажу зданием находится гостиница «Грезы», для которой осенью прошлого года также пытались найти нового владельца. Отель состоит из 19 номеров, кухни с банкетным залом, сауны и хамама с бассейном.

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#Общество#Бизнес#Омск#Завод#Продажа#Гостиницы#Новости#Объявление#Здание#Юлия Истомина
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