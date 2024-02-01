В Омске на Маркса за 84 млн продают арендный бизнес с супермаркетом «Магнит»

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
В Омске на проспекте Маркса, 66 выставили на продажу готовый арендный бизнес с супермаркетом «Магнит». Цена — 84 млн рублей. Общая площадь помещений составляет 788 квадратных метров. Магазин находится на первом этаже 14-этажного жилого дома.
«Торговое помещение на 1 этаже и склад в подвале. Выделенная зона погрузки-разгрузки товapa, узаконенная автомобильная стоянка вдоль дороги. Остановка общественногo транспорта в шаговой доступности — ''Площадь Серова''. Большой автомобильный и пешеходный трафик», — говорится в объявлении.
Продавец заявляет о сроке окупаемости бизнеса в 10 лет, причины продажи не указаны.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области за 2 млн выставили на продажу готовый похоронный бизнес с наработанной клиентской базой.