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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

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В Омске на Маркса за 84 млн продают арендный бизнес с супермаркетом «Магнит»

1 февраля 2024, 05:42
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 84 млн выставили на продажу арендный бизнес с магазином «Магнит»

Продавец заявляет о сроке окупаемости бизнеса в 10 лет, причины продажи не указаны.

В Омске на проспекте Маркса, 66 выставили на продажу готовый арендный бизнес с супермаркетом «Магнит». Цена — 84 млн рублей. Общая площадь помещений составляет 788 квадратных метров. Магазин находится на первом этаже 14-этажного жилого дома.

«Торговое помещение на 1 этаже и склад в подвале. Выделенная зона погрузки-разгрузки товapa, узаконенная автомобильная стоянка вдоль дороги. Остановка общественногo транспорта в шаговой доступности — ''Площадь Серова''. Большой автомобильный и пешеходный трафик», — говорится в объявлении.

Продавец заявляет о сроке окупаемости бизнеса в 10 лет, причины продажи не указаны.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области за 2 млн выставили на продажу готовый похоронный бизнес с наработанной клиентской базой.

С клиентской базой и без конкурентов. В Омской области продают похоронный бизнес
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#Бизнес#Омск#Общественный транспорт#Магнит#Склад#Евгений Игишев#Супермаркет
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