Всему виной яд. Стала известна причина неадекватного поведения косуль в Омске

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Как сообщили сегодня «Вести — Омск», в крови погибших животных обнаружили очень нетипичные для них вещества: дикват дибромид и дельтаметрин. Оба соединения являются пестицидами, а последнее — еще и нервно-паралитическим ядом.
В этом случае гипотеза сезонного стресса кажется гораздо менее убедительной: если появление копытных в городе еще можно объяснить миграцией из-за обильных снегопадов в области и перепадов температур, то попытки объяснить погодными условиями нездоровое поведение уже не выдерживают критики.
По рассказам омичей и жителей других регионов России, за косулями замечали настоящие припадки с пеной изо рта, беспричинные падения и умалишенные скачки с последующими столкновениями с машинами и заборами — зачастую, такие происшествия заканчивались плачевно для животных. Более того — на неожиданную добычу открыли охоту браконьеры и местные беспризорные собаки.
Теперь, после обнаружения следов яда омскими ветеринарами, остается выяснить, как он попал в организм животных — этот вопрос все еще остается открытым.