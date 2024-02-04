Всему виной яд. Стала известна причина неадекватного поведения косуль в Омске

По рассказам омичей и жителей других регионов России, за косулями замечали настоящие припадки с пеной изо рта, беспричинные падения и умалишенные скачки с последующими столкновениями с машинами и заборами — зачастую, такие происшествия заканчивались плачевно для животных. Более того — на неожиданную добычу открыли охоту браконьеры и местные беспризорные собаки.