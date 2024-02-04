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В крови косуль, появившихся в Омске, отыскали следы яда

Всему виной яд. Стала известна причина неадекватного поведения косуль в Омске

4 февраля 2024, 06:58
Фото: 1MI

В крови косуль, появившихся в Омске, отыскали следы яда

Новая гипотеза о причинах странного поведения копытных, заполонивших зимой омские улицы, появилась после исследований омских ветеринаров.

Как сообщили сегодня «Вести — Омск», в крови погибших животных обнаружили очень нетипичные для них вещества: дикват дибромид и дельтаметрин. Оба соединения являются пестицидами, а последнее — еще и нервно-паралитическим ядом.

В этом случае гипотеза сезонного стресса кажется гораздо менее убедительной: если появление копытных в городе еще можно объяснить миграцией из-за обильных снегопадов в области и перепадов температур, то попытки объяснить погодными условиями нездоровое поведение уже не выдерживают критики.

По рассказам омичей и жителей других регионов России, за косулями замечали настоящие припадки с пеной изо рта, беспричинные падения и умалишенные скачки с последующими столкновениями с машинами и заборами — зачастую, такие происшествия заканчивались плачевно для животных. Более того — на неожиданную добычу открыли охоту браконьеры и местные беспризорные собаки.

Теперь, после обнаружения следов яда омскими ветеринарами, остается выяснить, как он попал в организм животных — этот вопрос все еще остается открытым.

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