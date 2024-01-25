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Охота

Не пропадать же добру. Жители Омской области решили незаконно поохотиться на косуль

25 января 2024, 04:39
Фото: 1MI
Охота

В Омской области незаконно охотятся на косуль

В охотнадзоре подвели итоги рейдов за декабрь 2023 года.

Сотрудники охотничьего надзора всего провели 1587 рейдов. В результате проверили 514 охотников, составили 72 административных протокола. Большая часть была связана с нарушениями правил охоты, еще два за нарушение режима на охраняемой территории.

Было зафиксировано несколько случаев незаконной охоты на территории Саргатского района (две особи косули), на территории Муромцевского района (одна особь лося и две косули), на территории Шербакульского района (две косули), в Омском районе (одна косуля).

Далее будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в Омской области с 29 декабря 2023 года действует режим повышенной готовности из-за нашествия косуль. Распространяется он на Омск, Азовский, Исилькульский, Любинский, Марьяновский, Москаленский и Омский районы.

Опасные соседи. В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за косуль
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#Происшествия#Омская область#Охота#Незаконная охота#Косули#Анастасия Чернобаева#Охотничий надзор
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