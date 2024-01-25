Не пропадать же добру. Жители Омской области решили незаконно поохотиться на косуль

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
Сотрудники охотничьего надзора всего провели 1587 рейдов. В результате проверили 514 охотников, составили 72 административных протокола. Большая часть была связана с нарушениями правил охоты, еще два за нарушение режима на охраняемой территории.
Было зафиксировано несколько случаев незаконной охоты на территории Саргатского района (две особи косули), на территории Муромцевского района (одна особь лося и две косули), на территории Шербакульского района (две косули), в Омском районе (одна косуля).
Далее будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Напомним, что в Омской области с 29 декабря 2023 года действует режим повышенной готовности из-за нашествия косуль. Распространяется он на Омск, Азовский, Исилькульский, Любинский, Марьяновский, Москаленский и Омский районы.