Кошмар метеозависимых. На Омск надвигается мощная геомагнитная буря

Наибольшие возмущения (уровень G1- слабая буря) ожидаются в первой половине дня, в промежутке с 6 до 12 часов утра, затем активность солнца пойдет на спад. Однако омичам все равно стоит быть осторожнее: все реагируют на изменение магнитного поля по-разному — недомогание может проявляться как во время бури, так и до и после нее.