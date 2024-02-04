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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

иллюстрация

Кошмар метеозависимых. На Омск надвигается мощная геомагнитная буря

4 февраля 2024, 06:23
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Омск столкнется с магнитной бурей

Специалисты института солнечно-земной физики и лаборатории солнечной астрономии рассказали о надвигающейся на Омск магнитной буре.

С неприятными ощущениями наиболее чувствительные люди столкнутся уже утром понедельника: изменение погоды вместе с солнечной активностью могут привести к головной боли, бессоннице и перепадам давления.

График изменения солнечной активностиГрафик изменения солнечной активности
График изменения солнечной активности
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Наибольшие возмущения (уровень G1- слабая буря) ожидаются в первой половине дня, в промежутке с 6 до 12 часов утра, затем активность солнца пойдет на спад. Однако омичам все равно стоит быть осторожнее: все реагируют на изменение магнитного поля по-разному — недомогание может проявляться как во время бури, так и до и после нее.

Напомним, что ранее синоптики рассказали о повышении среднесуточной температуры в феврале и уже на следующей неделе температура начнет меняться: в течение недели горожан ожидают температурные «качели» от +1 до -18 градусов.

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#Погода#Омск#Новости#Температура#Геомагнитная буря#Головная боль#Илья Скобин#Метеозависимые#Магнитное поле#Бессонница#Перепады давления#Недомогание
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