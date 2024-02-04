Кошмар метеозависимых. На Омск надвигается мощная геомагнитная буря

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
С неприятными ощущениями наиболее чувствительные люди столкнутся уже утром понедельника: изменение погоды вместе с солнечной активностью могут привести к головной боли, бессоннице и перепадам давления.
Наибольшие возмущения (уровень G1- слабая буря) ожидаются в первой половине дня, в промежутке с 6 до 12 часов утра, затем активность солнца пойдет на спад. Однако омичам все равно стоит быть осторожнее: все реагируют на изменение магнитного поля по-разному — недомогание может проявляться как во время бури, так и до и после нее.
Напомним, что ранее синоптики рассказали о повышении среднесуточной температуры в феврале и уже на следующей неделе температура начнет меняться: в течение недели горожан ожидают температурные «качели» от +1 до -18 градусов.