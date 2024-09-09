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Геомагнитная буря

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2024
В небе над Омском из-за мощной бури может появиться полярное сияние
9 сентября, 13:04
Правда, красиво? Полярное сияние запечатлели в небе над Омской областью
25 марта, 06:55
Погода опять подвела. Магнитная буря зажгла полярное сияние над Омской областью
4 марта, 08:21
Кошмар метеозависимых. На Омск надвигается мощная геомагнитная буря
4 февраля, 06:23
2023
Светло как днем. Жители Омской области любовались последствиями магнитной бури
Сбывается прогноз по магнитным бурям. На широту Омской области доходит не только полярное сияние, но и опасность мигреней.
16 февраля 2023, 09:03

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