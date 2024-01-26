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В Омске маршрутка с пассажирами выехала на встречку и угодила в столб

Пострадали дети. Омская маршрутка с пассажирами выехала на встречку и угодила в столб

26 января 2024, 07:47
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В Омске маршрутка с пассажирами выехала на встречку и угодила в столб

Прокуратура занимается этим делом вместе с полицейскими.

Сегодня утром, 26 января, в Советском округе произошла авария с пассажирским транспортом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 10:35.

По данным ведомства, маршрутка «Луидор» двигался по маршруту № 25 (пл. Победы → Микрорайон «Новоалександровский»). За рулем находился 72-летний водитель. В районе дома № 122б он не справился с управлением. В этот момент в салоне находились восемь пассажиров.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Маршрутка выехала на полосу встречного движения и врезался в «Газель». Вторым водителем был мужчина 64-летний мужчина. После этого маршрутка угодила в столб. Помощь медиков понадобилась мужчине и двум детям.

Полицейские разбираются в деталях случившегося. Также прокуратура запустила проверку по факту случившегося.

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