Пострадали дети. Омская маршрутка с пассажирами выехала на встречку и угодила в столб

По данным ведомства, маршрутка «Луидор» двигался по маршруту № 25 (пл. Победы → Микрорайон «Новоалександровский»). За рулем находился 72-летний водитель. В районе дома № 122б он не справился с управлением. В этот момент в салоне находились восемь пассажиров.