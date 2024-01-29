Недоступный воздух. Прокуратура проверила «Омсктехуглерод» после выбросов в городе

Напомним, что «Омсктехуглерод» уже уличали в нарушении законодательства. Так, в прошлом году было назначено два штрафа. Один из них — на 20 тыс рублей по ст. 8.1 КоАП РФ «несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий», а другой — на 10 тыс рублей по ч. 3 ст. 8.21КоАП РФ «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства»