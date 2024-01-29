Недоступный воздух. Прокуратура проверила «Омсктехуглерод» после выбросов в городе

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Омский межрайонный природоохранный прокурор объявил директору региональной производственной площадки ООО «Омсктехуглерод». Вопросы во время проверки касались степени вреда экологии региона.
Отметим, что площадка «Омсктехуглерода» располагается на улице Барабинская. Известно, что там использовали больше 200 источников выбросов. При работе предприятия возникают несколько вредных веществ. Например, диоксид азота, оксид азота, углерод, диоксид серы, сероводород. Кстати, по закону разрешается в общей сложности выбрасывать в год порядка 7,2 тыс тонн примесей.
Прокуратура проверила также несколько других предприятий в городе из-за обильных выбросов. Представитель надзорного ведомства при проверке напомнил основные моменты по работе с вредными веществами, в том числе в период неблагоприятных метеоусловий.
Напомним, что «Омсктехуглерод» уже уличали в нарушении законодательства. Так, в прошлом году было назначено два штрафа. Один из них — на 20 тыс рублей по ст. 8.1 КоАП РФ «несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий», а другой — на 10 тыс рублей по ч. 3 ст. 8.21КоАП РФ «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства»
Добавим, что в первом месяце 2024 года режим неблагоприятных условий объявляли уже несколько раз. Последний был на минувших выходных.