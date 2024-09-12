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Омсктехуглерод

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2024
Этилбензол, сероводород и другие гадости: чем сегодня пахнет Омск
12 сентября, 05:06
Недоступный воздух. Прокуратура проверила «Омсктехуглерод» после выбросов в городе
В прошлом предприятию не просто делали предупреждение, но и штрафовали.
29 января, 07:24
2023
Строили с 2016 года. В центре на Пушкина сдали 11-этажный офис «Омсктехуглерода»
15 декабря 2023, 05:05
«Омсктехуглерод» перешел под управление нового офшора
6 сентября 2023, 10:54
Виталий Хоценко посетил производственную площадку предприятия «Омсктехуглерод»
11 июля 2023, 11:38
2022
Омские предприятия поддержали идею Исмаилова о системном озеленении города
22 июня 2022, 12:16

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