Не опять, а снова. В Омской области ввели режим «черного неба»

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
В Омске и Омской области неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе. Пока режим «черного неба» объявлен до 11 часов, но в дальнейшем его могут продлить.
В паблике «Дыши. Омск» местные жители делятся своими наблюдениями.
«В квартире вонь гарью несмотря на закрытые окна», — пишет подписчица.
«Энтузиастов. Сероводород. Ощущение будто где-то авария на сетях Водоканала», — сообщил омич Григорий.
Пожаловаться на химический запах и загрязненный воздух жители региона могут в круглосуточный Центр экологического мониторинга: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21.