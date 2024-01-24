Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:32

Published Сегодня, 03:32

Modified Сегодня, 03:34

Updated Сегодня, 03:34

Небо

Не опять, а снова. В Омской области ввели режим «черного неба»

24 января 2024, 03:32
Фото: 1MI
Небо

На территории Омска и Омской области ввели режим НМУ

В Обь-Иртышском УГМС сообщили, что 24 января до 11:00 будет действовать режим НМУ.

В Омске и Омской области неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе. Пока режим «черного неба» объявлен до 11 часов, но в дальнейшем его могут продлить.

В паблике «Дыши. Омск» местные жители делятся своими наблюдениями.

«В квартире вонь гарью несмотря на закрытые окна», — пишет подписчица.
«Энтузиастов. Сероводород. Ощущение будто где-то авария на сетях Водоканала», — сообщил омич Григорий.

Пожаловаться на химический запах и загрязненный воздух жители региона могут в круглосуточный Центр экологического мониторинга: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21.

В Омской области объявили режим НМУ первой степени опасности
Узнать подробнее
#Омск#Анастасия Чернобаева
Подпишитесь
Золотое место. Сколько стоят подземные паркинги в омских жилых комплексах
Вчера, 03:05
Омские депутаты рассмотрят поправки в закон о референдуме при военном положении
Вчера, 07:23
Еще один. Новый торговый комплекс ввели в эксплуатацию на Левобережье Омска
Вчера, 02:35
Без вечеринок. Омичам собираются запретить шуметь на дачах
Вчера, 06:55
Партнером «Новых людей» в Омске стала компания Закриева. Что говорит бизнесмен
Вчера, 05:08
В пределах нормы. Синоптик рассказала о погоде в Омской области на этой неделе
22 января, 13:13