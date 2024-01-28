Ядовитый воздух. В Омске продлили действие режима НМУ

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:54
Как сообщает Обь-Иртышский УГМС, режим «черного неба» первой степени опасности, ранее введённый в регионе, продлится до 11:00 29 января (напомним, что ограничения ввели ночью 28 января, поскольку погода не способствовала рассеиванию вредных веществ над городом).
При введении режима НМУ 1-й степени опасности многим предпринимателям и предприятиям, владеющим источниками выбросов, необходимо обратить внимание на снижение объема выбросов.
Напомним, что в среду, 24 января, омичи столкнулись с превышением в 1,4 раза предельно допустимой концентрации сероводорода: опасное количество вредного вещества зафиксировали на территории Центрального округа.