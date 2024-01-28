Ядовитый воздух. В Омске продлили действие режима НМУ

Как сообщает Обь-Иртышский УГМС, режим «черного неба» первой степени опасности, ранее введённый в регионе, продлится до 11:00 29 января (напомним, что ограничения ввели ночью 28 января, поскольку погода не способствовала рассеиванию вредных веществ над городом).