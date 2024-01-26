Замело дома и машины. Омичка переехала на Сахалин и оказалась в плену снегопада

Именно это обстоятельство по словам девушки и стало одной из главных причин перевода многих сотрудников на дистанционную работу, а кто-то просто на нее не ходил. Более того, дороги до многих пригородных населенных пунктов также оказались заметены и до сих пор недоступны для проезда.