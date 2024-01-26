Замело дома и машины. Омичка переехала на Сахалин и оказалась в плену снегопада

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Омичка Полина рассказала редакции Города55 о том, как люди «выживают» в Южно-Сахалинске в период мощных метелей, оставляющих за собой полутораметровые сугробы. Так, например, из-за недавнего снегопада, который продолжался три дня, с 24 по 26 января, в снежном плену оказались автомобили и первые этажи зданий, автодороги и пешеходные тротуары. Люди не могли выходить из домов, поэтому запасались всем необходимым заранее.
«В среду людей начали предупреждать, что на юг острова надвигается очень сильная метель. Сначала все думали, что она продлится около двух дней, но сегодня, 26 января, „тяжелое состояние“ города продолжается. От соседей я узнала, что в городе объявили режим ЧС», — рассказала Полина.
Она также отметила, что в период особенно сильных метелей видимость снижалась настолько, что было страшно выходить на улицу.
«Я не видела и половины того, что вижу из окна каждый день. Был виден только ближайший сад и один дом сбоку, в остальном, никакой видимости абсолютно не было. Я не рисковала выходить на улицу без необходимости», — добавила омичка.
Дефицит продуктов — одно из значительных неудобств во время подобных погодных условий. «Подготовленные» местные жители запасались продовольствием заранее, понимая, что быстрым решение ситуации не будет. Из-за этого на полках супермаркетов остался весьма скромный набор.
«В магазинах нет хлеба и молока, но можно понять почему, тут сугробы по голову, полтора метра в высоту, где-то даже больше», — добавила наша собеседница.
Кроме того, снега настолько много, что с городских улиц стали пропадать очертания дорог. И если с проезжими частями дела обстоят еще терпимо, то пешеходных тротуаров как будто никогда и не было. Людям приходится ходить по автодорогам, так как сугробы на обочинах порой превышают человеческий рост.
«Машины в снегу, ты можешь даже случайно пройти по машине. Люди ходят по дорогам для машин, потому что пешеходных зон еще нет, их не откопали», — рассказала Полина.
Именно это обстоятельство по словам девушки и стало одной из главных причин перевода многих сотрудников на дистанционную работу, а кто-то просто на нее не ходил. Более того, дороги до многих пригородных населенных пунктов также оказались заметены и до сих пор недоступны для проезда.
«Есть районы, расположенные около города, по типу омского Пушкино, которые сильно замело. Знаю, что частные дома только и делают, что откапываются. Некоторые дороги просто перекрыты, они недоступны для проезда», — добавила омичка.
Однако несмотря на все обстоятельства, южносахалинцы не теряют оптимизма и спокойствия. Для многих здесь такие условия — норма жизни, к которой нужно лишь привыкнуть и относиться без страха. Более того, по словам Полины, у каждого уважающего себя сахалинца есть собственный горнолыжный костюм.
«Люди спокойные, смеются, разговаривают. У каждого уважающего себя сахалинца есть горнолыжный костюм, маска, поэтому тут вообще никто не расстраивается и не отчаивается. Все ходят по своим делам, все бодрые», — рассказала Городу55 собеседница.
Мнения о том, насколько привычным можно считать этот сильнейший снегопад, разнятся: кто-то из местных уверяет, что такое случается едва ли не каждый год, а кто-то говорит, что насколько сильный катаклизм накрыл Сахалин впервые за 70 лет.
С начала января омичи также начали массово жаловаться на качество уборки снега в городе. После мощных осадков, тротуары и проезжие части замело настолько, что на автодорогах сократилось количество полос, а пешеходы сами протаптывали себе дорожки. Ситуация сохранялась даже несмотря на то, что дорожные службы работали круглосуточно.
Кроме того, в середине месяца из-за последствий метели в отрыве от цивилизации оказалась деревня Чистово. Сугробы на дороге к населенному пункту, по словам местных, достигали полутора метров в высоту, из-за чего туда не смогла проехать машина с продовольствием.