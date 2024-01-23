Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 23 января. Документ постановляет, что многодетные семьи могут получать соцподдержку до совершеннолетия старшего ребенка, или до 23 лет, при условии, что он учится в очном формате.
Так, в меры поддержки от государства входит: право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха и выставок на территории РФ независимо от места жительства. Также обеспечение детей до 6 лет бесплатными медикаментами, а школьников — бесплатным проездом в общественном транспорте.
Кроме того, детям из многодетных семей полагается бесплатное питание в учебных заведениях, а также школьная и спортивная форма на весь период обучения. Дошкольники же могут претендовать на места в образовательных учреждениях вне очереди.
Согласно постановлению, многодетные семьи будут получать льготы по оплате коммунальных услуг в размере не менее 30% от установленной суммы и претендовать на получение земельных участков для проживания.
Документ, подписанный Владимиром Путиным, вступает в силу с сегодняшнего дня.