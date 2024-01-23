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Published Сегодня, 09:26

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Updated Сегодня, 09:36

Владимир Путин подписал указ о мерах соцподдержки для многодетных семей

Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей

23 января 2024, 09:26
Фото: 1MI

Владимир Путин подписал указ о мерах соцподдержки для многодетных семей

На поддержку семья, где более 3 детей, может рассчитывать до совершеннолетия старшего ребенка.

Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 23 января. Документ постановляет, что многодетные семьи могут получать соцподдержку до совершеннолетия старшего ребенка, или до 23 лет, при условии, что он учится в очном формате.

Так, в меры поддержки от государства входит: право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха и выставок на территории РФ независимо от места жительства. Также обеспечение детей до 6 лет бесплатными медикаментами, а школьников — бесплатным проездом в общественном транспорте.

Кроме того, детям из многодетных семей полагается бесплатное питание в учебных заведениях, а также школьная и спортивная форма на весь период обучения. Дошкольники же могут претендовать на места в образовательных учреждениях вне очереди.

Согласно постановлению, многодетные семьи будут получать льготы по оплате коммунальных услуг в размере не менее 30% от установленной суммы и претендовать на получение земельных участков для проживания.

Документ, подписанный Владимиром Путиным, вступает в силу с сегодняшнего дня.

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