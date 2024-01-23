Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей

Так, в меры поддержки от государства входит: право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха и выставок на территории РФ независимо от места жительства. Также обеспечение детей до 6 лет бесплатными медикаментами, а школьников — бесплатным проездом в общественном транспорте.