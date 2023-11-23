Прокуратура в деле. В Омске матери незаконно отказали в выплате детского пособия

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили о проверке после обращения в ведомство жительницы Ленинского округа. Она добивалась положенного ей пособия.
В апреле этого года мать двух маленьких детей обратилась в омское отделение Пенсионного фонда РФ. Она попросила назначить ей ежемесячное пособие, которое выплачивают в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Женщина получила отказ, так как среднедушевой доход ее семьи был сильно большой. Прокуратура выяснила, что в 2022 году супруг омички продал автомобиль.
«При этом он воспользовался правом уменьшения налога с полученного дохода на сумму фактически понесенных расходов. Таким образом, данная сумма не облагалась налогом и не подлежала учету при расчете среднедушевого дохода семьи, соответственно, женщина имела право на пособие», — уточнили в ведомстве.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы матери назначили положенную выплату. Пока что иск прокурора находится на рассмотрении в Ленинском районном суде.