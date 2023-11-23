Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

иллюстрация

Прокуратура в деле. В Омске матери незаконно отказали в выплате детского пособия

23 ноября 2023, 05:55
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске матери незаконно отказали в выплате детского пособия

Пока что женщина еще не получала социальную поддержку, так как дело рассматривает суд.

В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили о проверке после обращения в ведомство жительницы Ленинского округа. Она добивалась положенного ей пособия.

В апреле этого года мать двух маленьких детей обратилась в омское отделение Пенсионного фонда РФ. Она попросила назначить ей ежемесячное пособие, которое выплачивают в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Женщина получила отказ, так как среднедушевой доход ее семьи был сильно большой. Прокуратура выяснила, что в 2022 году супруг омички продал автомобиль.

«При этом он воспользовался правом уменьшения налога с полученного дохода на сумму фактически понесенных расходов. Таким образом, данная сумма не облагалась налогом и не подлежала учету при расчете среднедушевого дохода семьи, соответственно, женщина имела право на пособие», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы матери назначили положенную выплату. Пока что иск прокурора находится на рассмотрении в Ленинском районном суде.

Омич выплатил долг по алиментам больше 2 млн, чтобы выехать за границу
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Суд#Прокуратура Омской области#Пенсионный фонд России#Новости#Пособие#Алина Ясинская#Пособие на детей
Подпишитесь
В два раза дешевле. Для аварийного детсада в Омской области нашелся покупатель
Сегодня, 05:56
Мастер по клубнике в шоколаде и багермейстер. Какие редкие вакансии открыты в Омске
Сегодня, 02:46
В Омской области отключили воду из-за низкого уровня Иртыша и холодной погоды
Сегодня, 03:14
900 граммов сладостей. Омская область закупит детские подарки на 19,6 млн рублей
Сегодня, 03:58
Форварды и капитан омского «Авангарда» вновь возглавили рейтинг лучших игроков КХЛ
Сегодня, 04:02
Выкинули на мороз. В Омской области подростка выгнали из маршрутки посреди трассы
Сегодня, 05:59