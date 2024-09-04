gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Многодетная семья

Выбрать дату
2024
Многодетная омичка получила трехкомнатную квартиру после вмешательства прокуратуры
Омичка долгое время стояла в очереди на квартиру и получила жилплощадь только после вмешательства прокураты. Кроме того, правоохранители взыскали долги по алиментам с ее бывшего мужа.
4 сентября, 12:35
Тесно. Многодетная омичка рассказала Бастрыкину об ужасном жилье, куда ее переселили
По новостройке, в которой живет женщина с детьми, уже пошли трещины и не работает вентиляция.
2 июля, 12:27
Мэр Сергей Шелест позвал омичей на семейный фестиваль
Мероприятие состоится уже в эти выходные.
14 июня, 07:32
Подробности семейной жизни пап-хоккеистов омского «Авангарда»
Заметили, что в омском «Авангарде» играет много отцов? В плотном рабочем графике хоккеисты находят время и посвящают его родным. Город55 рассказывает о «ястребах», у которых уже есть дети.
18 апреля, 11:16
Программа «Молодая семья» — 2024: кому из омичей положена и сколько выплатят
В России действует программа «Молодая семья». Она направлена на поддержку россиян, которые только вступили в институт семьи. Кому помогает государство и каким образом — в материале Города55.
22 марта, 12:55
Рожайте. Президент Путин заявил о продлении материнского капитала до 2030 года
29 февраля, 10:11
На торжественной церемонии Виталий Хоценко открыл Год семьи в Омской области
На мероприятие были приглашены многодетные и молодые семьи, а также семьи участников СВО.
5 февраля, 12:51
Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей
23 января, 09:26
Чудом не пострадали. В Омской области страшный пожар уничтожил дом многодетной семьи
Никто из жильцов не пострадал, но восстановить имущество уже не получится, сообщили в МЧС.
12 января, 06:45
2023
Впервые в году. В Омском перинатальном центре на свет появилась первая тройня
26 сентября 2023, 10:01
Омич незаконно забрал сына у бывшей супруги. Дело проконтролирует Бастрыкин
Женщина также воспитывает еще троих детей.
8 августа 2023, 06:47

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика